夢の終わり…サウジアラビア、カーボベルデに敗れワールドカップを去る

サウジアラビア代表はグループリーグ最終戦でカーボベルデと0-0で引き分け、2026年W杯での戦いを終えた。

「アル・アハザル（サウジアラビア代表）」はベスト32進出へ「勝利以外に道はない」と臨んだが、2試合連続無得点で勝ち点2、グループH最下位に終わった。

一方、カーボベルデは勝ち点を3に伸ばし、スペイン（7点）に次ぐ2位でラウンド32進出を決めた。サウジアラビアとウルグアイは大会を去った。

立ち上がりは慎重だったが、サウジアラビアは序盤に好機を作った。

ボールを支配しようとしたものの、守備的な布陣の前にスピードと深みが欠け、決定機を作れなかった。

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16分、サレム・アル・ドスリがペナルティエリア内からシュートを放ったが、DFにブロックされ枠を外れた。

22分にはカボ・ヴェルデがセミドの強烈なシュートで好機を創出。GKモハメド・アル・オワイスが好セーブで凌ぎ、無失点で切り抜けた。

テンブクティの負傷がドニスの采配を狂わせる

32分には、DFハッサン・テンブクティが筋肉系の負傷でピッチに倒れ込んだ。試合前にもコンディションに懸念があったが、医療スタッフから出場許可を得て先発。それでも再発し、ピッチを去った。

医療スタッフが治療を試みたが、彼は試合を続行できず、ストレッチャーでピッチを後にした。これにより、ゲオルギオス・ドニス監督は急きょアリ・ラジャミを投入するやむを得ない交代を余儀なくされた。

この交代は、守備のバランスを探るサウジアラビア代表にとって大きな痛手となった。

アル＝オワイスはカボ・ヴェルデの攻勢を阻んだ。

後半に入ると、カボヴェルデ代表は勝ち越し点を狙って攻勢を強めた。

48分にはモンテイロが右からのクロスをダイレクトシュートしたが、GKアル・オワイスがキャッチ。

その2分後、ケビン・ペイナがペナルティエリア外から放ったシュートが右ポストをかすめた。

ドニス監督は前線を活性化させようと交代カードを切り、終盤にはサレム・アル・ドスリに代えてモハメド・アブ・シャマットを投入した。

67分にはアブ・シャマートがペナルティエリア外からシュートしたが、GKがキャッチ。

74分には、アル・オワイスがドゥアルテの1対1を阻止し、失点を防いだ。

サウジアラビア代表は惜しくも敗退した。

1点が必要なサウジアラビアは攻撃の糸口をつかめず、終盤もビルドアップの遅さが目立ち、脅威を作り出せなかった。試合は0-0の引き分けに終わり、サウジアラビアは大会を去った。

この結果、サウジアラビア代表は3試合で勝ち点2しか獲得できず、2026年ワールドカップから敗退した。 ウルグアイ戦の引き分け、スペイン戦の敗北、カーボベルデ戦の引き分けという結果だ。この失望的な大会参加は、チームレベルやゲオルギオス・ドニス監督の采配に疑問を投げかけ、彼の去就が議論されている。