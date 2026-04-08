夢の移籍…イタリアのクラブがレヴァンドフスキをフリー移籍のターゲットに

ACミランは来季の攻撃力強化へ向け、バルセロナのロベルト・レヴァンドフスキを最優先で狙う。フリー移籍の可能性が高く、夏市場のサプライズになるかもしれない。



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イタリア紙「コリエレ・デラ・セーラ」は、今季でバルセロナとの契約が切れるポーランド人ストライカーを「クラブの夢」と位置づけ、ミランが獲得に本腰を入れていると報じた。

同紙は、レヴァンドフスキの高額年俸がイタリアのクラブにとって財政的な課題となる可能性があると指摘したが、ミランはそれでも獲得に強く動くと伝えた。

これは、今シーズン後半にラファエル・レアオ、クリスティアン・プリシッチ、クリストファー・ンコンコ、さらに昨年加入したニクラス・フォルクロフらが期待外れだったためだ。

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バルセロナは1年の契約延長オファーを検討しているが、本人はまだ決断しておらず、数週間以内にミランが獲得競争を繰り広げる余地が残されている。



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同報道によると、ミランは来夏、ラファエル・レアオを5000万ユーロ以上のオファーで売却する方針で、その資金でレヴァンドフスキなど新戦力の獲得も検討している。