夢の移籍が白紙に。レアル・マドリードが白旗。

ジュリアン・アルバレスのレアル・マドリード移籍交渉は、バルデピパス事務所で決着した。予期せぬ展開がなければ再交渉はない。クラブ関係者の大半も否定している。

7月9日に提示した1億5000万ユーロのオファー後も、姿勢は変わっていない。 しかしアトレティコ・マドリードはこれを拒否。クラブ内にはライバルへの皮肉も漏れた。

オーストリア戦後にアルバレスが移籍希望を表明しても、レアルの態度は変わらなかった。

それでもクラブはアルゼンチン代表の潜在能力を高く評価しており、提示額はクラブ史上最大級だった。これはフロレンティーノ・ペレス会長の「今季中にトップストライカー補強」という意向を受けたもの。 ただし、クラブ経営陣は競り合いに参加したり追加オファーを提示したりするつもりはない。

提示額はいずれのクラブよりも高額だ。 最も関心を示したバルセロナは1億ユーロ弱しか提示できず、財政難もあって増額も難しい。

しかし、アトレティコがレアルのオファーを拒否したため、アルヴァレスのベルナベウ移籍はほぼ消えた。所有権が最近変わっても、主力を宿敵に売却するのは敏感な問題だ。

レアル・マドリードは現状を見守るだけだが、今夏の移籍市場で最も注目される物語の一つは続いている。バルセロナだけでなく、アーセナルやパリ・サンジェルマンも動向を注視し、特にこの2クラブは獲得の可能性を検討している。

このオファーはアルヴァレスの市場価値に高い上限を定めたため、獲得を希望するクラブはアトレティコを納得させる財政的・スポーツ的な根拠を示さなければならない。

現時点ではアルベスのレアル移籍は困難に見える。それでも、すべてのクラブが1億5000万ユーロに近い額を提示できなければ、アトレティコが再考する可能性は残る。

この可能性は現実より空想に近いと思えるかもしれない。しかし移籍市場では「あり得ない」とされるシナリオが現実になることも多い。