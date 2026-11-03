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ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、火曜日のチャンピオンズリーグでの対戦を前に、マンチェスター・ユナイテッドが抱える危機にチームの気を取られることを許さなかった。プレミアリーグで16位に沈んでいるとはいえ、マンチェスター・ユナイテッドは依然として危険な相手だと強調した。

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好調ローマ、苦戦するマンチェスター・ユナイテッドの本拠地へ

ローマはチャンピオンズリーグ第4節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦するため、オールド・トラッフォードに乗り込む。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるチームは、ウディネーゼに5-2で勝利した後、週末にはカリアリに4-2で逆転勝利。攻撃陣が絶好調の中でこの一戦を迎える。

一方、マイケル・キャリック監督率いるユナイテッドは、ホームでボーンマスに0-3で敗れ、チャンピオンズリーグでは最下位、プレミアリーグでは16位に位置している。

それでもガスペリーニ監督は、国内で苦境にあるユナイテッドとのオールド・トラッフォードでの一戦を、厳しい戦いになると見ている。

ガスペリーニ監督、ユナイテッドを侮らないようローマに警告

試合前に報道陣の取材に応じたガスペリーニ監督は、ユナイテッドを軽く見ないよう選手たちに求めた。「マンチェスター・ユナイテッドは今、リーグ戦で結果を出すのに苦しんでいる。だが、それに惑わされてはいけない。世界トップクラスの選手を擁する強豪だ」と語った。

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「しかも、熱気に満ちた、戦うのが難しいスタジアムでプレーする。ユナイテッドが最高の状態にあると想定して準備している」

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「誰もが夢を見る権利がある。私は短期的に夢を実現しようとしている。まずは明日、素晴らしいスタジアムでだ」と付け加えた。

負傷者続出の中、ガスペリーニ監督は中盤の人員不足に対応

ガスペリーニ監督は、マンチェスターでの一戦に向けて、パウロ・ディバラ、ロレンツォ・ペッレグリーニ、マヌ・コネ、レオナルド・バレルディ、マリオ・エルモソを起用できないと明かした。「ペッレグリーニ、ディバラ、コネといった、似たエリアでプレーする選手たちを欠いているので、対応しようとしている」と説明した。

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「中盤の選手が足りない。これが一時的なものだと願っている。ここ7試合はずっと綱渡りの状態だ」

「起用できる17人は全員準備ができている……だが、今週は厳しい1週間だ」とイタリア人指揮官は付け加えた。

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ローマ、欧州の舞台で存在感を示す勝利を視野に

マンチェスターで勝利すれば、中位に位置するローマにとって、欧州の舞台で勝ち進むための大きな後押しとなる。

ガスペリーニ監督率いるチームは、得点を量産する前線の力でユナイテッドの脆い守備を崩すことを狙う。

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オールド・トラッフォードでのキックオフは火曜日の夜に予定されている。