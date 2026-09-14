ひとまず事なきを得た。バイエルンはブンデスリーガ第3節で昇格組SVエルフェアスベルクから初勝ち点を奪われかけたが、65分にヴァンサン・コンパニ監督がヨシュア・キミッヒ、アルフォンソ・デイヴィス、ルイス・ディアス、ジャマル・ムシアラの4人のスターを一気に投入すると、そこからパフォーマンスを引き上げ、最終的に2-1で勝利した。

そして、SVエルフェアスベルクがバイエルン相手に再び敬意に値するだけのパフォーマンスを見せていたこと、さらに勝利後の方が当然ながら称賛しやすいこともあって、バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督はこう語った。「今日は勇敢で、賢い相手と戦った」

エルフェアスベルクについては「大きな情熱を見せた。厄介な相手だったが、それは褒め言葉として言っている」ともコメント。要するに相手は、「自分たちが望んでいなかったような形」でプレーしてきたということだ。コンパニの言葉に恩着せがましさはまったくなく、この監督、このチーム、このクラブ、そして地域全体に対して、心から感銘を受け、魅了されているように見えた。

コンパニがSVエルフェアスベルクに感銘を受ける理由は？

彼自身もかつて一度、昇格後にアンダードッグとして1部で戦いながら、昇格シーズンのアイデンティティーとプレースタイルを保とうとしたことがあった。だが、バーンリーではプレミアリーグから1年で再び降格した。それでも、最終的には実を結ばなかったものの、チームの勇敢なプレースタイルもあって、コンパニはバイエルン行きの切符をつかんだ。

もちろん、3節を終えた時点で残留を決めた昇格組など存在しない。だが現時点では、SVエルフェアスベルクがセンセーショナルな昇格からわずか1年で再び降格することを示す材料は何もない。むしろ逆だ。まるで欧州カップ戦出場を目指しているかのような戦いぶりを見せている。夏のチーム刷新は決して小さくなかったにもかかわらず、エルフェアスベルクのサッカーには一体感がある。

確かに、バイエルン戦ではザールラント勢は普段よりボール保持率が低かった。名高いプレッシングも、いつものように常にアグレッシブで大胆だったわけではない。そして、バイエルンにはもう一段ギアを上げる余力があったというエルフェアスベルクのヴァンサン・ワグナー監督の分析も、当然ながら正しかった。それでも彼のチームは十分に食らいついており、ほんの少し試合運があれば引き分けに持ち込んでいても不思議ではなかった。

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「本当に一度も経験がない」 コンパニがエルフェアスベルクを気に入る理由

だからこそ、この試合はその1週間前のシャルケ04戦でのミュンヘンの0-0とは比較しにくかった。エルフェアスベルク同様に昇格組のシャルケは、その勝ち点1を主に徹底した守備の引きこもりで手にしていたし、バイエルンは決定機逸にも苦しめられていた。ロリス・カリウスという卓越したGKを中心としたシャルケのコンパクトな戦いぶりには最大限の敬意を払うべきだが、それでもあの試合が0-0で終わるのは100回に1回あるかどうか、という類いのゲームだった。

ミュンヘンのエルフェアスベルク戦での2-1は、4-1で終わっていてもおかしくなかった一方で、2-2で終わっていてもおかしくなかったし、そうなっても誰も本気で文句は言えなかっただろう。何より、4枚替えまではレコードマイスターのプレーに数多くの物足りなさがあったとはいえ、この試合には一定のクラスがあった。そして最終的には、ブンデスリーガでSVエルフェアスベルクを倒すには、やはりバイエルン・ミュンヘンを必要としたのだ。「彼らは今季、これからも多くの勝ち点を積み上げると思う。強豪相手でもね」とコンパニはさらに語った。

エルフェアスベルクのワグナー監督としては、おそらく相手がどこであれ、ただチームが十分な勝ち点を積み上げてくれればそれで満足だろう。だが何よりも彼が願っているのは、たとえ敗戦が続く可能性があっても、選手たちが自分たちのサッカーに対する勇気と信念を失わないことだ。ミュンヘン相手の敗戦について、彼はこう表現した。「敗戦を喜ぶことなど決してない。だが、こういう形で負けたことにこれほど満足したのは初めてだ」

SVEはここ数年、その勇敢なプレースタイルによって多くのシンパを獲得してきた。そして遅くとも日曜日の時点で、コンパニもその一人になった。しかも、バイエルン指揮官はザールラントへの遠征で、もうひとつ感銘を受けたことがあった。

「ここでは本当に温かく迎えてもらった。ピッチ上では戦いだったが、外では夢の中のサッカーがあるべき姿そのものだった」とコンパニは話し、こう続けた。「ホテルへ向かう車中で、ここでフェスティバルでもあるのかと思った。でも、ただ僕たちを待っていたファンだったんだ」 こんなことは「本当に一度も経験がない」という。もっとも、それも無理はない。バイエルンのファンは結局どこにでもいるのだから。

いずれにせよ、コンパニにとってエルフェアスベルクがブンデスリーガに残らなければならないことは明らかだ。「エルフェアスベルクの幸運を心から願っている」とコンパニは語った。その理由は、「来年またここに来られるようにするためでもある」。