モロッコ代表のソフィアン・ブファルが日曜日、リビアに到着した。フランスのル・アーヴルを離れて夏の移籍市場中にフリーとなった同選手が、アル・イテハドへの移籍を完了させるための手続きを進めるためだ。

モロッコのメディア「ヘスプレス」によると、32歳のブファルは、アル・イテハドとの契約締結に向けてリビアに到着した。この移籍は、昨シーズンの冬の移籍市場中に加入したル・アーヴルとの契約が終了したことを受けて実現するものだ。

ブファルはル・アーヴルで17試合に出場し、1ゴール4アシストを記録したのち、クラブを離れてフリーでの移籍が可能な状態となった。

報道によると、このモロッコ人選手には複数のヨーロッパのクラブ、とりわけフランス2部リーグやスペインリーグのクラブが関心を寄せていたが、最も有力な移籍先はアル・イテハドを通じたリビアリーグとみられている。

「ヘスプレス」は、報道によればブファルが正式に合意が成立した場合、リビアで年俸400万ユーロを超える額を得ることになると伝えた。

ブファルはヨーロッパの舞台で豊富な経験を持ち、複数のクラブでプレーしてきたほか、過去数年間にわたってその一員であったモロッコ代表での国際経験も有している。