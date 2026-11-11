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ボーンマスのFWエリ・ジュニオール・クルピが、マルクス・テュラムの負傷を受け、ジネディーヌ・ジダン監督からフランスA代表に初招集された。20歳のアタッカーには、今後のイタリア戦とトルコ戦で代表デビューを果たす絶好の機会が訪れた。

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ジダン、ボーンマスの若手アタッカーを招集

クルピがフランス代表に初招集された。ジダン監督は、身体的な問題で代表から離脱を余儀なくされたテュラムの代役として、20歳のクルピを選んだ。

クルピの今季のボーンマスでのプレミアリーグ出場は、ここまでわずか3試合。突然のA代表入りは、若きアタッカーのキャリアにとって大きな節目となる。イングランドへ完全移籍する前には、フランスの年代別代表で好印象を残していた。今度はジダンの指導の下、トップレベルへの大きな飛躍に挑む。

家族にとって夢のような瞬間

クルピ一家にとって、今回の招集は大きな驚きだった。本人が最近、コンディション面で苦しんでいたこともあり、元コートジボワール代表でロリアンのFWだった父エリ・クルピは、ジダンから電話が来るとは予想していなかったと認めた。

父エリは『ウエスト・フランス』に「けがから復帰したばかりなので、必ずしも予想していませんでした。夢のようです。年代別代表にいた頃から積み重ねてきたこと、そして昨季の活躍が報われたのだと思います。招集に値するかですか？ それは私が言うことではありません。ただ、監督が彼を招集してくれたのは良いことです」と語った。

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真価を示す準備はできている

クルピは2シーズン前にロリアンからボーンマスへ移籍し、厳しいプレミアリーグで地位を確立するための挑戦を始めた。今はこの予期せぬチャンスを生かし、代表活動期間中にジダンへアピールする決意を固めている。

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父エリは、20歳のクルピにはフランスA代表での強いプレッシャーに対処できる精神力があると確信している。プレーで自らの力を示すはずだと強く信じている。

「初めての代表活動で何ができるかは、ジュニオール本人にしか分かりません」と父エリは続けた。「答えはピッチの上で出ます。ただ、彼は自分がどこへ向かいたいかを分かっています」

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イタリア戦とトルコ戦が控える

クルピは重要な2連戦に備えるフランス代表に合流する。練習でジダンの目に留まり、A代表初出場を果たしたいという思いは強いだろう。

フランスは11月12日にイタリアと対戦する予定で、ボーンマスの若手選手にとって厳しい初舞台となる可能性がある。この試合で出番がなければ、わずか3日後に次の機会が訪れるかもしれない。

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ジダン率いるフランスは、今回の代表活動を締めくくる11月15日にトルコと対戦する。クルピはA代表選手としてイングランド南海岸へ戻ることを強く願っているはずだ。