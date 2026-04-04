夢と悪夢の間……アリ・ムジャルシはいつアハリ・ジェッダに戻るのか？

報道によると、アハリ・ジェッダのDFアリ・ムジャルシが、先般サウジアラビア代表で負った怪我から回復し、チームに復帰する時期が明らかになった。

マジュルシはサウジアラビア代表に招集されていた際、特に先週火曜日にベオグラードのTSCスタジアムで行われたセルビア戦（1-2で「グリーン」が敗れた試合）の終盤に出場した後、負傷した。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」によると、この右サイドバックはここ数時間の間に医学的検査を受け、大腿部の筋肉断裂を負っていることが判明した。これにより、彼は2週間から3週間の戦線離脱を余儀なくされる見込みだ。

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アル・アハリの医療スタッフは、4月13日に行われるAFCチャンピオンズリーグ・エリート大会の準々決勝、カタールのアル・ダヒール戦に間に合うよう、このサウジアラビア人選手のリハビリプログラムを強化している。

これは、負傷期間が少なくとも3週間はかかるとする一部の報道があるにもかかわらずのことであり、もし決勝に進出できたとしても、4月25日に行われるAFCチャンピオンズリーグ決勝戦までは欠場することになることを意味する。

アル・アハリ・ジェッダのドイツ人監督マティアス・ヤイスレは、本日土曜日、アル・インマースタジアムで行われるロシェン・リーグ第27節のダムク戦において、ムジャルシの欠場を補うため、モハメド・アブドゥルラフマンを起用した。

ムジャルシは今シーズン、アル・アハリの主力選手の一人と見なされており、各種大会で計35試合に出場し、1ゴール5アシストを記録している。