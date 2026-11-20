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ミハイロ・ムドリクが、チェルシーへの大型移籍が決まる前はアーセナルへの加入を強く望んでいたと明かした。現在トッテナムに期限付き移籍中のウクライナ代表選手は、シャフタール・ドネツク時代、エミレーツ・スタジアムへの移籍を第一希望としていたと認めた。

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ムドリク、実現しなかったアーセナル移籍の真相を明かす

ウクライナ人ウインガーは、ポッドキャストGuest of Gordon への出演で、2023年1月にシャフタール・ドネツクを慌ただしく去った際の舞台裏を明かした。当時はミケル・アルテタ率いるアーセナルへの移籍が盛んに取り沙汰されていたが、25歳のムドリクが最終的に加入したのはグレアム・ポッター率いるチェルシーだった。移籍金は当初6100万ポンドで、最大8900万ポンドに上る契約だった。

ムドリクは今回、エミレーツ・スタジアムへの移籍こそが一貫して本当の目標だったと明かした。しかし、以前の代理人は本人の希望を無視し、より高額なスタンフォード・ブリッジへの移籍を優先したと非難している。

「前の代理人が動いたのは、もっと金を稼ぐためだけだった」

ムドリクはポッドキャストで率直に語り、自身の去就が決まる前からアーセナル加入の希望を明確に伝えていたと強調した。

「チェルシーに行く前、僕はアーセナルに加入したかった。秘密でも何でもない」と語った。「アーセナルは僕がプレーしたいクラブで、エミレーツ・スタジアムへの移籍は僕の夢だった」

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ウクライナ代表のムドリクはさらに、以前の代理人はアーセナルとの契約成立を目指して動かず、代わりに自らの金銭的利益を優先したと主張した。

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「僕の夢をかなえ、アーセナルに移籍させようという試みすらなかった」とムドリクは続けた。「前の代理人が動いたのは、もっと金を稼ぐためだけだった。でも当時、僕はそのことを知らなかった。手数料やその他のことを理解したのは、後になってからだ」

トッテナムへの期限付き移籍とシェフチェンコとの対立のさなかでの告白

現在、アーセナルと激しく争う北ロンドンのライバル、トッテナムに期限付き移籍中のムドリクにとって、アーセナルへの愛着を公言したことで気まずい状況が生まれている。2024年10月に始まったメルドニウムによるドーピング違反の出場停止処分が解け、プレーを認められた後、夏の移籍期限最終日にトッテナムへ加入。シャフタール時代の指揮官、ロベルト・デ・ゼルビと再び顔を合わせた。

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今回の移籍に関する告白は、ピッチ外で波乱の続いた1週間を締めくくるものでもある。同じインタビューで、ムドリクは 薬物検査で陽性となった責任はウクライナサッカー協会にあると非難 し、物議を醸した。これを受け、元チェルシーFWで現在ウクライナサッカー協会の会長を務める アンドリー・シェフチェンコが「根拠のない中傷」について謝罪を要求した 。

ムドリク、イプスウィッチ戦でトッテナムでの復帰迫る

ピッチ上では、ムドリクのトッテナムでの出場は敵地でのノッティンガム・フォレスト戦の1試合のみ。練習中にデ・ゼルビが 「愚かな」と評した足首の負傷 を負ったためだ。

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ムドリクは今週末、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでのイプスウィッチ・タウン戦で復帰する見通しだ。代表戦による中断前にリーズに0-1で敗れたデ・ゼルビ率いるチームは、立て直しに向けてムドリクの復帰を頼りにすることになる。