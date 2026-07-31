夢が悲劇に終わる：モロッコ人女子選手、セウタへの越境を試みる最中に死亡！

モロッコのサッカー選手ファテン・ベン・アマル・アジジさんの死去を受け、モロッコのスポーツ界に深い悲しみが広がった。MASタンジェ女子サッカーチームに所属していた同選手は、セウタの街へ渡ろうとした際の痛ましい事故で亡くなり、この出来事はサッカー界とタンジェの地域社会に大きな衝撃を残した。

モロッコのメディア「アル・ブトゥーラ」によると、故人は渡ろうとしている最中に痛ましい事故で命を落とし、将来を嘱望されたスポーツ人生に幕が下ろされ、王国の女子サッカー界に大きな空白を残したという。

スポーツ界から広がる哀悼の意

モロッコのスポーツ関係者は故人を悼み、その高潔な人柄と高いスポーツ精神を称えた。一方、モロッコプロ選手協会は、遺族や親族、チームメイトたち、そしてMASタンジェのすべての関係者に対し、心からの哀悼の意を表明した。

同協会は声明の中で、この痛ましい不幸に際し、故人の家族とスポーツ界への全面的な連帯を示すとともに、故人に神の広大な慈悲がありますよう、そして遺族に忍耐と慰めが与えられますよう祈った。

将来を嘱望されたスポーツ人生

ファテン・ベン・アマル・アジジさんは、大きな誇りと自負を持ってMASタンジェのユニフォームを着た選手の一人であり、かつてはMASテトゥアンでもプレーした経験を持つ。若さにもかかわらず、そのサッカー人生に明確な足跡を残した選手だった。

故人の死は、将来を嘱望された選手の一人を悲劇的な状況で失ったモロッコ女子サッカーの歴史に、痛ましい一ページを刻むこととなり、タンジェおよびモロッコ全土のスポーツ界に深い悲しみを残した。