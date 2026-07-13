サウジアラビアのアル・アハリは、今夏の補強で監督が望んだ主要な移籍が新シーズン前に頓挫し、大きな打撃を受けた。

これまでアル・アハリは、クラスノダール（ロシア）からアルメニア代表MFエドゥアルド・スペルツィアン、トロムソ（ノルウェー）からガンビア代表DFアブバカル・シディ・キンテ、国内のアブハからMFミシャール・アル・マティリを獲得し、夏に3選手と契約していた。

ポルトガルの新聞「アブラー」によると、スポルティング・リスボンのフランシスコ・トレンカオ獲得交渉は、クラブが本腰を入れているにもかかわらず、数週間以内に契約をまとめるうえで障害があるという。

同紙によると、アル・アハリはスポルティング・リスボンと移籍で合意したが、選手本人の承諾を得られておらず、本人の意向が最大の障害となっている。

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同紙は、契約条件や選手自身の将来決定意向が交渉を複雑化させ、移籍が実現するか不透明だと指摘した。

ヤイスレ監督は、彼の技術と欧州での経験に期待し、攻撃力強化のために獲得を望んでいた。

新シーズン開幕を前に戦力強化を図るアル・アハリにとって、トレンカオの件はクラブの交渉力が試される試金石となっている。