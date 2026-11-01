エバートンに所属するイングランド人、ジャック・グリーリッシュが新たな規律問題に見舞われた。イギリスの報道各紙が、彼が2夜連続で夜遊びをし、大量の飲酒をしていたことを明らかにしたためだ。これはエバートンが3-1で勝利したカラバオ・カップのニューカッスル・ユナイテッド戦のメンバーから、クラブの内部規則違反を理由に外される前の出来事だった。

イギリス紙『ザ・サン』は、31歳のグリーリッシュが先の10月19日、ロンドンのグローブナー・ハウス・ホテルで行われた「プライド・オブ・ブリテン」授賞式に出席した後に夜遊びを始め、ヴィクトリア地区のカラオケバー「バム・カラオケ・ボックス」へ向かい、そこで友人たちと明け方まで長時間を過ごしたと報じた。

同紙は事情に詳しい情報筋の話として、選手は授賞式の後に気分が高揚した状態にあり、友人のグループとともに飲酒とカラオケをしに出かけたと伝えた。情報筋は、グループが遅い時間に店を後にしたとし、グリーリッシュはその夜を楽しんでいる様子だったと指摘した。

夜遊びは翌晩も続いた。エバートンの選手は、イングランド北西部の都市ウィルムズローにあるパブ「ザ・マッキー・パブ」で、チームメイトのジョーダン・ピックフォード、タイラー・ディブリング、そしてマンチェスター・シティ時代の元チームメイトであるカイル・ウォーカーとともに目撃された。

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報道によれば、グループはパブの個室で、チャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン対バルセロナの試合を観戦し、その間に大量の飲酒をしていたという。これは現場に居合わせた人物の証言によるもので、その人物は、グリーリッシュがその雰囲気に加わった後、後にアルトリンチャムのボウリング場へ向かったと指摘した。

グリーリッシュ除外の背景にある練習欠席

選手の夜遊びをめぐって論争が巻き起こっているものの、報道はそれとニューカッスル戦のメンバーから外された決定とを公式に結びつけてはいない。直接的な理由は、事前の許可を得ずに練習セッションの一つを欠席したことにあると指摘している。

グリーリッシュは前週末のプレミアリーグのアーセナル戦を欠場しており、病気から回復した後の復帰が見込まれていたが、クラブが彼に対して規律処分を下すことを決めたため、ニューカッスル戦のエバートンのメンバーには名を連ねなかった。

エバートンは公式声明で、選手はクラブ内の規律規則に違反したため出場できないと認めた。一方、63歳のデイビッド・モイーズ監督はこの決定を支持し、次のように語った。「詳細には立ち入らない。クラブが決定を下し、私はそれを支持する。それについてこれ以上何も言うつもりはない」