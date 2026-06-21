夜中に吐き気がする？ オランダ代表はグループ首位で突破し、ラウンド16に挑む。

オランダ代表はベスト16進出へ順調だ。日本代表も同様で、土曜から日曜未明のチュニジア戦を4-0で制した。もしオランダが2回戦に進んだ場合、試合日程と対戦相手が注目される。

FIFAは大会前に、勝ち点が並んだ場合のグループ順位基準を発表している。

1. 相互対戦成績 2. 得失点差 3. 得点数 4. フェアプレーポイント 5. 抽選

フェアプレーランキングはグループステージ中に適用され、イエローカード1枚で-1点、間接レッドカード（イエロー2枚）で-3点、直接レッドカードで-4点、イエローを受けた後に直接レッドカードで-5点となる。

日本はオランダ戦で警告なし。対するオランダはファン・デ・ヴェン、サマーヴィル、デパイがイエローを受けた。 よって現時点では日本がオランダを上回る。日本もイエロー3枚ならオランダが有利だった。その場合はFIFAランキング（オランダ8位、日本17位）が決定要因となる。

日本代表はチュニジアに大勝した試合でも警告・退場ゼロ。オランダ代表もスウェーデン戦（5-1）でカードを受けなかった。

なおグループFではオランダが最高位のため、同点でも優先される。

グループFを1位で突破すれば6月30日3:00、2位なら6月29日19:00に決勝トーナメント1回戦が行われる。3位の場合は組み合わせにより日程が異なる。

1位通過ならグループCの2位（現時点ではモロッコ）と、2位なら同グループの1位（現時点ではブラジル）と対戦します。3位の場合は他グループの状況により異なります。