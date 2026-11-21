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レアル・マドリーのキャプテンを務めるウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデが、セルタ戦の決勝ゴールを祝う場面で、ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールにはっきりとした支持のメッセージを送った。サンティアゴ・ベルナベウのファンとの関係修復が求められるブラジル人スターを、チームメイトたちが後押ししていることを示す振る舞いだった。

レアル・マドリーに2-1の勝利をもたらしたカルロス・エスピのゴール後の祝福の様子からは、バルベルデの印象的な行動が明らかになった。キャプテンは得点者を祝福するだけにとどまらず、すぐさまヴィニシウスのもとへ向かって抱きしめ、そのまま仲間の輪へと連れていった。これにより、ヴィニシウスも歓喜の瞬間に加わり、ベルナベウのファンの声援を受けることになった。

この振る舞いは、ヴィニシウスにとって特別な意味を持つタイミングでのものだった。ヴィニシウスはスコアレスの状況で57分から途中出場すると、すぐにマドリーの攻撃の形を一変させ、アタッキングサードでチームにさらなる活力と鋭さをもたらした。

ブラジル人スターの影響はレアル・マドリーの攻撃を活性化させただけではない。決勝点にも直接関与しており、ヴィニシウスが送ったクロスのこぼれ球がカルロス・エスパイの前に転がり、これを85分に押し込んで貴重な勝ち点3をもたらした。

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また、エンドリッキも支持のメッセージに加わった。スタンドに向けて両手を掲げ、ヴィニシウスの背番号である「7」を示し、自分なりのやり方でチームメイトへの敬意とチーム内での存在の大きさを強調。ブラジル人スターへの複数の支持のメッセージが込められた祝福のシーンに、もう一つの印象的な場面を加えた。

バルベルデとエンドリッキの行動は、レアル・マドリーの選手たちの結束と、この時期のヴィニシウスを支えようとする姿勢を映し出していた。チームメイトたちは、ヴィニシウスがドレッシングルームで大きな存在であること、そして彼が本来の調子を取り戻すことは本人だけの責任ではなく、チーム全体の目標であることを示したかったようだ。