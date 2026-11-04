このポルトガル人選手は、イングランドの名門クラブが深刻な危機に陥る中、マイケル・キャリック監督を公に批判していた。これを受けてキャリック監督は、AFCボーンマスとのリーグ戦（0-3）で彼をベンチに置いた。一方、今夏に契約が満了することから、この司令塔が退団する可能性も噂されていた。

0-2の劣勢からローマに3-2で逆転勝利し、胸のすく結果を手にした後、フェルナンデスはAmazon Primeのマイクの前で怒りをあらわにした。「つらかった。メディアでは多くの憶測が飛び交い、このクラブで僕と監督の間に起きたとされるさまざまなことについて、多くの嘘が流れた。例えば、僕たちが問題をはっきりさせるために話し合ったという話だ。そんなことは一切なかった」と語った。

ただし、キャリック監督が自身を先発から外したのには別の理由があったという。「僕が結果を出せていなかったから、監督は僕をベンチに置くと決めた。それは妥当な判断だ」とフェルナンデスは強調し、こう続けた。「誰もが、僕の発言に対する罰だと感じていた。もしそうだったとしても、その判断は正しかった。決断を下すのは監督だ。僕はそれを受け入れ、前に進まなければならない。それによって監督への信頼が変わることはない」

フェルナンデスは、近年のユナイテッドを代表する選手の一人だ。つい5月には、キャリック監督の下で復調するチームの顔として、プレミアリーグの最優秀選手に選ばれた。2020-21シーズンに加入して以来、レッドデビルズでの公式戦340試合で112ゴール、110アシストを記録している。

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マンチェスター・ユナイテッド：キャリック監督の退任はすでに決定的とみられていた

そもそもキャリック監督が今なお指揮を執っていること自体、かなり意外だ。惨敗も含む連敗を受け、その退任はすでに決定的とみられていた。欧州最高峰の舞台で劇的な勝利を収めるまで、レッドデビルズは公式戦10試合にわたって勝利がなかった。プレミアリーグでも勝ち点はわずか7で、順位は17位にとどまっている。そのため、ユナイテッドで長年プレーした元MFの解任説が、数週間にわたり根強く囁かれている。

後任候補には最近、現在フリーのアントニオ・コンテやユリアン・ナーゲルスマンらの名前が挙がった。一方のナーゲルスマンには、RBライプツィヒ復帰の可能性も取り沙汰されている。『シュポルト・ビルト』によると、この元ドイツ代表監督は、現在指揮を執るマルティン・デミチェリス監督の一種の「影の人物」だという。

キャリック監督は2021年末に続き、今年1月にもルベン・アモリムから暫定的に指揮を引き継ぎ、5月から正式に監督を務めている。契約は2028年までとなっている。