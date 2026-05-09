サンダーランドとマンチェスター・ユナイテッドは得点を奪えず引き分けた。両チーム先発にはオランダ人選手が4人在籍。90分間スコアレスのままだった。

ホームのゴールにはロビン・ルーフスが立ちはだかり、ルツハレル・ヘルトゥイダとブライアン・ブロッベイも先発。マンチェスター・ユナイテッドのジョシュア・ジルクゼーも昨年12月以来の先発となった。

サンダーランドが序盤からペースを握り、ノア・サディキのシュートはセンネ・ラメンスが好守。反対にアマド・ディアロのシュートは枠を外れた。

オランダ人選手にも好機があった。ラメンスはブロベイよりわずかに早くボールに触れ、直後にブロベイが放った難しい角度のシュートも枠を外れた。ジルクゼーのヘディングもルーフスが守るゴールの上を通過した。

後半、マンチェスター・ユナイテッドは少し盛り返したが決定機は作れず。逆にサンダーランドが2度先制のチャンスを創出。ブロビーが再びラメンスを脅かし、ゲルトゥイダのミドルはポストを叩いた。

結局、両チームとも得点を奪えず0-0の引き分け。マンチェスター・ユナイテッドは3位をキープしたが、サンダーランドは12位にとどまり欧州カップ戦出場が遠のいた。