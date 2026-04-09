アル・ナスルは、サウジ・ロシェンリーグ第28節でアル・アクドゥードと対戦し、3選手が復帰する一方、主力の1選手は引き続き欠場する。

アル・ナスルは来週土曜、ロシェン・リーグ第28節でナジュランの王子ハズル・ビン・アブドゥルアズィーズ球技場にてアル・アクドゥードと対戦する。

木曜の練習に合流し、出場可能となった。

彼は先週金曜のアル・ナジュマ戦（5-2で勝利）で負傷離脱したが、筋肉系の怪我が回復した。

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ポルトガル代表ジョアン・フェリックス、アイマン・ヤヒヤも累積警告で前節を欠場したが、今節は出場可能だ。

3選手とも先発復帰が予想され、コウマンはアブドゥルラフマン・グレイブ、ジョアン・フェリックスはアブドゥッラー・アルハムダン、アイマン・ヤヒヤはサアド・アルナセルに代わって起用される見込みだ。

一方、負傷中のDFイニゴ・マルティネスはリハビリが続いており、この試合も欠場する見込みだ。

なお、ナセルは70ポイントをマークして首位。2位アル・ヒラルとは2ポイント差、3位アハリとは4ポイント差だが、試合数は1試合少ない。