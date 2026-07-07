外務省が厳しい声明を発表。パラグアイ、ムバペ危機に新展開。

パラグアイ政府は、セリスト・アマリラ上院議員がフランス代表キャプテンのキリアン・ムバッペ選手を人種差別的に侮辱したことを受け、同議員との距離を置く意向を示した。政府は声明で発言を強く非難し、ムバッペ選手とフランス国民への連帯を表明した。

パラグアイ外務省は声明で「パラグアイ共和国政府は、セレスティ・アマレラ上院議員がフランス代表キャプテン、 同国は、平和的共存と人間の尊厳を重んじる原則に反するとして、同発言を強く非難した。

この上院議員は、2026年W杯ベスト16でパラグアイがフランスに0-1で敗れた数時間後、唯一の得点を挙げたムバッピを「フランス人になりすましたカメルーン人植民者」などと人種差別的に攻撃した。

さらに彼女は「フランス代表のキャプテンはココナッツを飲んでいた」「最も教養があるのはチンパンジーだ」とも投稿した。この露骨な差別発言はフランス全土に衝撃を与え、SNSや政界で非難が相次いだ。

政府は、発言は個人の見解であり、国の公式立場ではないと強調した。

声明は、パラグアイ当局が人種差別や排外主義と闘う決意を強調し、発言で傷ついた人々への連帯を示した。

政府はフランスにもメッセージを送り、「発言で傷ついた人々への連帯と、歴史的に友好・協力・相互理解関係を築いてきたフランス国民への敬意を表明する」と述べた。

月曜日には反応が拡大し、マクロン大統領がムバッペと代表チームへの支持を表明。フランスサッカー連盟は検察に法的措置を申し立てると発表した。

フランスサッカー連盟のフィリップ・ディアロ会長はこれを「犯罪的かつ非難すべき発言」と批判し、多数の閣僚も怒りを示した。マリーナ・フェラーリスポーツ大臣は攻撃を「卑劣」と断じた。 「不適切」と批判し、攻撃対象がフランス代表キャプテンだけでなくフランスの価値観にも及んでいると指摘した。

一方、ムバッペは沈黙を破り、この政治家を「卑劣」で「その職にふさわしくない」と非難した。論争はさらに激化し、2026年ワールドカップの主要な話題の一つとなった。