デニス・ウンダフは、ボルシア・ドルトムント戦で63分に自身の出番が終わると、首を振った。ゆっくりとベンチへ向かい、ジェナン・ペイチノビッチと軽く手を合わせ、その後セバスティアン・ヘーネスの後ろを歩いてベンチの方へ進んだ。指揮官に一瞬目をやったが、ちょうどピッチへ指示を飛ばしていたため、こちらには気づかなかった。するとウンダフは、やや肩を落とした様子でそのまま歩き続け、途中で出くわした人々と義務的に手を合わせ、水のボトルを手にしてベンチに腰を下ろした。

その数分後、彼は何もできずに見守るしかなかった。ドルトムントがこの試合2本目の枠内シュート、そしてこの試合で最初に本当にうまくいった連係から、ニコ・シュロッターベック、ジョーブ・ベリンガム、コンスタンティノス・カレツァス、再びベリンガム、そして最後はマクシミリアン・バイアーが決め、この重たい展開の試合で1-0としたのだ。

約30分後、VfBシュトゥットガルトはブンデスリーガ今季4試合で3敗目を喫し、ウンダフは今季0得点、0アシスト、1試合平均0.5本のシュート、24.8回のボールタッチという数字とともに、Skyでチーム全体の不調なシーズンの入り、そしてとりわけ自身について分析し、胸の内にたまった苛立ちを吐き出した。

「自分はピッチ上で後ろに下がりすぎている感覚がある。後ろにいすぎて、そこから40メートル前へ走らなければいけないのに、前に行ってもボールが来ない。4試合でまだ2回しかチャンスがなかった」と彼は語った。昨季は「もっとライン際を保っていて、そのうえで正しいタイミングでそこにいられた」という。

IMAGO

デニス・ウンダフの不振のシーズンスタート、その責任は誰にあるのか？

ここに指揮官セバスティアン・ヘーネスへの決して小さくない批判を聞き取りたいというのであれば、それは違う。ヘーネスはVfBでのウンダフのポジションを変えておらず、昨季と違う役割を求めてもいない。セバスティアン・ヘーネスも、それがごく限られた範囲でしか可能ではないと分かっているからだ。

ここ数年で、その波乱万丈なキャリアについては十分すぎるほど書かれてきた本能型フットボーラー、デニス・ウンダフの最大の強みは、いわゆる現代的で遠隔操作可能なタイプの選手ではない、という点にある。育成アカデミーで、あらゆる状況、あるいはそうでない状況にまで対応する走るコースを叩き込まれてきたような選手ではないのだ。

もちろん、指導者が彼にいろいろなことを教えることはできるし、戦術的なコンセプトを与えることもできる。もちろん、どのスペースに主に留まってほしいか、あるいは例えば守備でどう戻ってほしいか、といった要望を伝えることもできる。ウンダフは、たとえ王道ではない道を歩んできたとしても、今なおプロのフットボーラーだ。彼のキャリアは偶然の上に成り立っているわけではない。

だが、走るコースをあらかじめ描いてしまうことは？ ウンダフにはそれが機能しない。そもそも彼のプレーはそういうものではないからだ。ウンダフは「型にはまったフットボーラー」ではなく、「とてつもない本能型フットボーラーだ。試合を信じられないほどよく結びつけて理解していた。ピッチで3歩先に何が起きるか、すでに分かっていた」と、彼の元ユース年代の指導者2人はワールドカップ期間中、Spiegelで選手デニス・ウンダフについて説明していた。

あの時は、ウンダフがグループステージ最初の2試合、キュラソー戦、そしてとりわけコートジボワール戦で3ゴール1アシストを記録し、ドイツ中がデニス・ウンダフとその信じがたい成り上がりの物語（6年前はまだ3部リーグのストライカーで、その少し前までは月100ユーロで生活し、仕事と練習の間で1日17時間を過ごし、職場まで徒歩40分）に心をつかまれていたような時期だった。

クルド系のルーツを持つ親しみやすい北ドイツ人、デニス・ウンダフ。「心の安定のために週1、2回はケバブかバーガーを食べないといけない」という彼は、ほんの数日間、ドイツに再び明るさをもたらせる男のように見えた。ごく短い間、本当にすべてが可能に思えた。ウンダフがワールドカップでドイツ代表を優勝へ導くことすらあり得るように見えたのだ。

ユリアン・ナーゲルスマンでさえ、パラグアイとのラウンド32で彼を先発起用した。

IMAGO

ワールドカップ敗退後、ユリアン・ナーゲルスマンはウンダフについて何を語ったのか？

PK戦の末に敗退した後、ナーゲルスマンが公の場で批判した唯一の選手がウンダフだった。より正確に言えば、その試合の立ち上がりにあったウンダフの決定機逸だった。「あの場面は4人でフリーでゴール前に立っていた。横に出しさえすれば、無人のゴールに押し込めた。なのにデニスは、あれを何とかしてファーへチップしてしまった。あれは本当に簡単なプレーで、そこに大したものはなかった」とナーゲルスマンは語った。

本来はある種の「どうでもいい」というメンタリティーを持つウンダフにとっても、この言葉は夏の間ずっと頭から離れなかった。「敗退は自分のせいでもあったのか、そのことをずっと考えていた」と、ウンダフはシーズン開幕前にBundesliga-Magazinで語っている。

あの場面では自分にもっといい位置の味方は見えていなかったし、決定機を逃した後でもPK戦を回避する時間はまだ115分あった。それでも彼はこう自問していたという。「本当に自分のせいだったのか？」

もちろん、そうではない。もちろん、この決定機逸、そしてナーゲルスマンの最後の皮肉めいたひと言まで含めて、それが今なお30歳の彼に影響しているかどうかは、おそらくウンダフ本人を除いて誰にも分からない。

なぜユルゲン・クロップはデニス・ウンダフをドイツ代表に招集しなかったのか？

ただ、事実としてあるのは、ウンダフが現在、ワールドカップ前には考えられなかったような複数の職業上の後退に対処しなければならないということだ。何もかもがいとも簡単にうまくいっていた頃、彼はブンデスリーガで19ゴール6アシスト、そして代表13試合で9ゴール2アシストを記録していた。そこから今は、VfBシュトゥットガルトでの危機、自身の得点不足、さらにワールドカップ惨敗後のドイツ代表再建に向けてユルゲン・クロップからひとまず考慮されなかったという現実がある。

「自分はまた、ある監督に対して、自分がその一員だと証明しなければならない」と、ウンダフはSkyで語った。それは「しんどい」としたうえで、こう続けた。「彼は、期待値が違うと言っていた。彼が見た2試合、バイエルン戦とケルン戦で、自分は良くなかった。それは受け入れなければならない。少し落胆したのは、ワールドカップと代表での試合によって、もしかしたら少しは蓄えができていたと思っていたからだ。でも、どうやらそうではなかった。自分はもう一度証明し、監督に改めて自分がその一員だと示さなければならない。毎回すべての監督にそれを証明しなければならないのは確かにしんどい。でも、自分はそれを何度もやってきた。自分は打たれ弱い人間じゃないし、今さら泣き言は言わない。5分だけ落ち込んで、そのあとは前を向いた。11月に自分を推薦できるよう、すべてを尽くすつもりだ」

デニス・ウンダフを形作る「どうでもいい、自分でやってやる」メンタリティー

自分は打たれ弱い人間ではない、という発言をどういう意味で言ったのかと問われると、彼のもうひとつのかなりユニークな一面がのぞいた。「自分は率直に話すし、遠回しには言わない。ネガティブなこともポジティブなことも、自分の意見を言う。自分はこれまで何度も問題を抱えてきたし、何度も自分を証明しなければならなかった。人生ずっとそうだった。どこに行っても、最初はうまくいかなかった。周りが自分のボディーランゲージは良くないとか、自分はスプリンターじゃないとか言ってきたからだ。でも、それも人生ずっと同じだ。去年、自分は39ゴール関与を記録したけど、ボディーランゲージは同じだった。人としての自分を知っていれば、どう向き合えばいいか分かるはずだ」

ここでもまた、彼のオーラの大部分を形作る「ああだこうだ関係ない、自分でやる」という姿勢が表れていた。もしそれをピッチ上でも再び取り戻せるなら、デニス・ウンダフの今後のキャリアについて、さほど心配する必要はないだろう。