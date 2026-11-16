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チェルシーは、夏の移籍市場で最初の獲得打診を断られたものの、レアル・ベティスの19歳の右ウイング、ホセ・アントニオ・モランテの動向を引き続き注視している。ベティスはこの打診を受け、2030年6月までの新契約をモランテと結んだ。契約には2500万ポンドの契約解除条項が含まれている。

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チェルシー、10代のスペイン人王者を注視

スペインメディアの『ABC』によると、スタンフォード・ブリッジの首脳陣は、今年セビリアでトップチームに加わったモランテの成長を注意深く追っている。チェルシーの関係者は、スペインのUEFA U-19欧州選手権優勝で際立った活躍を見せたモランテに、夏の移籍市場で初めて接触した。当初のアプローチは断られたものの、欧州の有望な若手選手の獲得を狙い続けるプレミアリーグのクラブが、再び動く可能性がある。

両ウイングをこなす若手、アンダルシアでの飛躍を優先

以前からスペインの年代別代表で将来のスターと目されてきた19歳のアタッカーは、主に右サイドでプレーするが、左ウイングでも同様に力を発揮できる。国際舞台で急速に評価を高めた後、ラ・リーガのトップチームでデビューを果たし、スペイン1部での初ゴールも記録した。

その評価の高まりを受けてイングランドから関心が寄せられているものの、同紙によれば、本人は幼い頃から所属するアンダルシアのクラブで成功を収めることに全力を注いでいる。ベティスは契約を2030年まで延長し、その可能性に期待を寄せているが、契約解除金が2500万ポンドに設定されていることで、将来の移籍の可能性は残されている。

父は著名な闘牛士

若きFWが守備陣をかわして生計を立てる一方、父親は著名な47歳の闘牛士、ホセ・アントニオ・モランテ・デ・ラ・プエブラだ。「闘牛士の王」と呼ばれる父親は、引退から復帰した2週間後の4月、セビリアのマエストランサ闘牛場でクランデスティーノという名の体重約508キロの雄牛により、直腸に約10センチの傷と括約筋の損傷、直腸穿孔を負い、2時間にわたる手術を受けた。

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この出来事を振り返り、父親はこう認めた。「かなりつらい夜だった。これまでで最も痛かった。ものすごい痛みがあり、出血していると思ってとても怖かった。内臓まで達したのではないかと恐れた。医務室に着き、出血が少ないと分かって安心したが、本当にひどく痛んだ」

途中出場で初ゴールを記録

家族の名声とは別に、この10代のウイングは今季、ラ・リーガで結果を残すことに集中しており、これまでに1部リーグで途中出場した2試合で1得点を記録している。10月にオサスナを5-2で下した試合では、ピッチに立ってわずか4分でチームの5点目を決めた。その後、11月初旬にエルチェに2-0で勝利した試合では12分間プレーした。チェルシーのスカウトは今後もセビリアでの成長を見守る。