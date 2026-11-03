Skyによると、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンは20歳のサイード・エル・マラ獲得をまだ諦めておらず、引き続き移籍に関心を示している。

ブライトンは今季開幕前にもエル・マラとの契約を望んでいた。その際には、兄のマレク・エル・マラも獲得する計画だったというが、最終的に取引は成立しなかった。

プレミアリーグの同クラブが、改めて獲得に動く可能性がある。 Skyによると、今冬の獲得に向けた動きは予定されていないものの、来夏には状況が変わる可能性がある。

ブライトンは現在も兄弟の成長を熱心に見守っており、最新の動向を把握するため、定期的にスカウトをケルンへ派遣しているという。

エル・マラは昨夏、多くのクラブの獲得候補に挙がっていた。ブライトンのほか、ブレントフォード、RBライプツィヒ、特にドルトムントが獲得に関心を示していた。一方、1.FCケルンは交渉で強硬な姿勢を見せ、少なくとも5000万ユーロの移籍金を要求した。

最終的に、複数の理由から移籍は実現せず、エル・マラはケルンとの契約を延長した。新契約は2031年6月30日までで、報道によれば契約解除条項はない。そのためケルンは、プレッシャーを受けることなく、20歳の移籍金を自由に交渉できる。

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サイード・エル・マラは今季、すでに何ゴールを挙げた？

昨年とは異なり、エル・マラは今季、ケルンで不動の主力となっている。攻撃的なポジションでプレーする同選手は、公式戦通算9試合に出場し、すでに4ゴール1アシストを記録している。

さらに10月には、ついにドイツ代表デビューを果たした。セルビアとのネーションズリーグの試合で、ユルゲン・クロップ監督はエル・マラを起用し、ドイツ代表として初の出場機会を与えた。