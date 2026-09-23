ガラタサライは今夏、23歳のMFエドゥアルド・カマヴィンガに対し、レアル・マドリーへ最大5000万ユーロの移籍金を提示したとされている。レアル・マドリーも交渉に応じる構えを見せていたようで、クラブ内部ではフランス代表MFを「非売品ではない」と見なしていたという。 だが、トルコ行きの移籍は選手本人の意向によって実現しなかった。





カマヴィンガはスュペル・リグを次の希望するプレー先とは考えておらず、むしろレアル・マドリーで自身の地位を確立したいと考えていたとみられる。レアルではサイドバックとしてもプレーしてきたことがあるこの多才なセントラルMFは、新指揮官ジョゼ・モウリーニョの下でレギュラーではない。ただ、それでもここまで出場時間はしっかり得ている。モウリーニョはここまでプリメーラ・ディビシオンの6試合すべてでカマヴィンガを起用している。

スペインのスポーツ紙『AS』とトルコメディア『Fanatik』の情報によると、それでもガラタサライはカマヴィンガ獲得への希望を捨てていないという。レロイ・ザネを擁する同クラブは、すでに冬に向けてカマヴィンガへの新たなオファーを準備しているようだ。ガラの思惑はこうだ。もしカマヴィンガがモウリーニョ体制で継続的に先発イレブン入りできなければ、不満からガラへの移籍に同意する可能性があり、たとえそれが当初はレンタル移籍であっても、というものだ。

エドゥアルド・カマヴィンガとレアル・マドリーの契約はいつまで？

カマヴィンガは今夏、ロドリがレアルからの長期にわたるアプローチに応じず、最終的にマンチェスター・シティからFCバルセロナへ移籍したことの恩恵を確かに受けた。これにより、少なくともレアルの中盤における競争が過度に激化することはなかった。それでも、より守備的なタイプのセントラルMFの序列では、オーレリアン・チュアメニとフェデリコ・バルベルデがカマヴィンガより上に位置している。

カマヴィンガは2029年までレアル・マドリーと契約を残している。



