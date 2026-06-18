変革の秘訣…トヒールが、クロアチア戦の流れを変えた言葉を明かす

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督（ドイツ）は、クロアチア戦のハーフタイムに選手へ送ったメッセージを明かした。その言葉で流れが変わり、「スリー・ライオンズ」は2026年W杯開幕戦を4-2の逆転勝利で飾った。

イングランドはハリー・ケインの2得点を守りきれず前半を2－2で折り返したが、後半は一転。ジュード・ベリンガムとマーカス・ラッシュフォードが追加点を奪い、4－2で勝利。ライバルに強い印象を与えた。

ハリー・ケインも「ハーフタイムの監督の言葉が後半の反撃につながった」と語った。

ロッカールームでのトゥヘル監督のメッセージ

内容について問われると、トゥヘルは「たとえ負けても直近17日間の努力は評価すると伝えた。だが自分たちのスタイルでプレーすることが大切だ」と語った。

さらにITVのインタビューでは「得点を守ることに執着しすぎ、7人で守っても必要な守備ができなかった。思い通り進まなくても、自分たちのスタイルで負けるべきだ」と語った。 私は選手たちに攻撃し、勇気を持ってプレーするよう励ましただけだ」と語った。

こちらもご覧ください：

動画：伝説に並ぶ…ワールドカップにおけるイングランドの歴代最多得点者、ハリー・ケイン

前半は批判されたが、後半の反撃は称賛された。

ドイツ人監督はハーフタイム前の出来に満足していないと認め、「緊張から安全なバックパスが多く、リズムもスペースも生かせなかった」と説明した。

さらに「統計では前半の地上での競り合い勝率は33％だったが、後半は73％に上がった。ボールを持っていない時の献身性と熱意も不足していた」と続けた。

ハーフタイム後の選手たちの反応は良かった。試合の熱気に慣れるのに時間がかかった」と続けた。

ベリンガムは「怒鳴る必要はなかった」と語った。

後半開始早々の2分にはジョード・ベリンガムが3点目を決め、イングランド代表に最高のスタートを切らせた。

ハーフタイムのトゥヘル監督の話し合いについて、レアル・マドリードのスターは「怒鳴りつけたりドラマチックに演出したりするのではなく、チームがまさに必要としていたものだった」と語った。

「チームには優れたリーダーがおり、全員がやるべきことを理解していた。後半の好スタートが試合を支配し、勝利への土台になった」と続けた。