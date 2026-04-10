レアル・マドリードは、スポーツディレクターを雇う意向があるとの報道を断固として否定し、これらの情報は「まったくの事実無根」だと確認した。

スペインの著名ラジオ番組「エル・ラルゲロ」は昨夜木曜日、レアル・マドリードが組織体制の中にスポーツディレクター職を再び設ける可能性を検討しており、外部の代理機関がすでにこの職に適した複数の候補者名を調査し始めていると報じていた。

ジャーナリストのアントン・ミアナによれば、同クラブは移籍市場で中盤の選手、そしておそらく優れたセンターバックの獲得に動く計画だが、こうした動きは来季に向けた変更点のすべてではないかもしれないという。

報道は、フロレンティーノ・ペレス率いるクラブ首脳陣が、ホセ・アンヘル・サンチェス、フニ・カラファト、サンティアゴ・ソラーリといった要人を含む既知の運営体制のもとで、選手構成を超えた可能性のある再編を検討していると指摘した。

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ミアナは、決定はまだ下されていないものの、クラブの運営組織の中で独立した部門としてスポーツディレクター職を再導入する可能性が検討されていると結んだ。この役職は、権限が執行部に集中している中で、レアル・マドリードでは数年間存在していなかった。

しかしレアル・マドリードは本日金曜日の朝、公式声明を発表し、「レアル・マドリードは、昨夜カデナ・セルの番組『エル・ラルゲロ』が放送し、当クラブが組織体制にスポーツディレクターを加えることを検討していると主張した情報は、完全に事実無根であることを表明する」と述べた。

また声明でクラブは、現在のスポーツ部門が行っている仕事を高く評価していると付け加え、この方針がクラブ史上最も成功した時期の一つをもたらし、多くのタイトル獲得につながったと強調した。そこには、10年間でUEFAチャンピオンズリーグ6回の優勝も含まれており、変更を考えていないという。

レアル・マドリードは今夜金曜日、スペインリーグで「サンティアゴ・ベルナベウ」スタジアムでジローナと対戦する準備を進めており、その後は来週水曜日にチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦で「アリアンツ・アレーナ」にてバイエルン・ミュンヘンと対戦するため、ドイツへ向かう予定だ。