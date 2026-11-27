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アーセナルは、チームを女子チャンピオンズリーグ制覇に導いてからわずか18カ月で、レネー・スレガース監督との契約を双方合意の上で解消した。ホームで6試合連続の引き分けを喫したチームは、女子スーパーリーグ（WSL）で6位に低迷。首位チェルシーとは勝ち点12差があり、女子サッカー部門ディレクターのクレア・ウィートリーも、結果が期待された水準を下回っていたと認めた。

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スレガース監督とアシスタントコーチが退団

スレガース監督とともに、2018年8月からコーチングスタッフを務めていたアシスタントコーチのアーロン・ダンティーノも退団した。後任が正式に決まるまで、アシスタントコーチのメリッサ・クラーク＝リードがチームを指揮する。後任探しはすでに始まっている。

ウィートリーはクラブの声明で「在任中、献身的にチームを率いてくれたレネーと袂を分かつのは、極めて難しい決断だった」と述べた。さらに「慎重に検討した結果、成績が期待された水準を下回っていることは明らかであり、変化が必要だ」と付け加えた。

クラブ史上初のリーグ戦5試合未勝利

今季のアーセナルは、『Sky Sports』によると、クラブ史上初めてWSLで5試合勝利から遠ざかった。チャンピオンズリーグ出場権を得られる最後の順位である3位とは勝ち点8差で、リーグ戦11試合での得点はわずか11だ。

スレガース監督率いるチームは日曜日、 ウェストハムとスコアレスドローに終わり、試合後にブーイングを浴びた 。試合後、スレガース監督は「私はこのクラブを愛している。この選手たちへの思いも強い。私たちは非常に、非常に難しい時期を過ごしている。結果が十分ではなかったのだから、私にも責任がある」と語った。

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暫定監督から欧州王者へ

2029年までの新契約を結んでいた スレガース監督は、ヨナス・アイデヴァルの辞任を受け、2024年10月に暫定監督に就任。その後、2025年5月24日のチャンピオンズリーグ決勝でアーセナルをバルセロナ戦の1-0の勝利に導き、2026年2月にはFIFA女子チャンピオンズカップも制した。

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クラブの声明で、最高経営責任者のリチャード・ガーリックは「レネーは素晴らしい人物で、アーセナルに多大な貢献をしてくれた。チャンピオンズリーグとFIFAチャンピオンズカップの優勝をはじめ、クラブ史に残る成果の数々に欠かせない役割を果たした」と述べた。

アーセナル再建を託されたクラーク＝リード

クラーク＝リードは、夏にジョージア・スタンウェイとオナ・バトレを迎えて強化されながらも、シーズンを通して得点に苦しんできたチームの立て直しを迫られる。

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ガーリックは「我々の目標は、主要タイトルを継続的に争い、獲得することだ。最近の結果を踏まえ、その目標を達成する可能性を最大限に高めるには変化が必要だと結論付けた」と付け加えた。