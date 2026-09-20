あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-TRABZONSPORAFP
翻訳者：

変わらぬ実力：サラー、ユナイテッド撃破の記憶でガラタサライを追い詰める

トラブゾンスポル 対 ガラタサライ
トラブゾンスポル
ガラタサライ
スーパーリグ
リヴァプール 対 マンチェスター・ユナイテッド
リヴァプール
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
モハメド・サラー
トルコ
イングランド
エジプト

枠内シュート最少で10戦10勝

エジプトのスター、モハメド・サラーが土曜夜、トルコリーグで忘れられない一夜を刻み、所属するトラブゾンスポルをガラタサライ相手の圧勝へと導いた。

サラーはトルコでの初ハットトリックを達成し、大会第6節でトラブゾンを4得点無失点の勝利に導いた。

トラブゾンスポルは勝ち点を10に伸ばして5位に浮上し、首位ガラタサライとの差は3ポイントとなった。

トルコリーグにおけるトラブゾンスポルの試合チケット今すぐチケットを購入！

「エジプトの王」は今季の大会での得点数を7に伸ばし、得点ランキングの首位に立った。

「フーズコアード」の統計によると、モハメド・サラーは3得点を挙げて1アシストを記録した昨日の試合で、最高評価（10）を獲得した。

サラーは試合を通じてわずか4本のシュートで決定的な働きを見せ、そのうち3本は枠内、加えて3回のドリブル突破成功と2本のキーパスを記録した。

同サイトのアカウントはX上で、サラーがガラタサライ相手に見せたプレーについて「変わらぬクオリティ」と評し、エジプト代表キャプテンによるこの驚異的な攻撃パフォーマンスは、2023年（3月）にアンフィールドで前所属チームのリバプールとともにマンチェスター・ユナイテッドを（7-0）で撃破した夜以来の最高のものだと示した。



サラーはその試合でユナイテッド相手に2得点を挙げ、伝説的存在のロビー・ファウラーを超えて、当時エジプトのスターはプレミアリーグにおけるリバプールの歴代得点王となり、その数は129得点に達した。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー