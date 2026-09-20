エジプトのスター、モハメド・サラーが土曜夜、トルコリーグで忘れられない一夜を刻み、所属するトラブゾンスポルをガラタサライ相手の圧勝へと導いた。

サラーはトルコでの初ハットトリックを達成し、大会第6節でトラブゾンを4得点無失点の勝利に導いた。

トラブゾンスポルは勝ち点を10に伸ばして5位に浮上し、首位ガラタサライとの差は3ポイントとなった。

「エジプトの王」は今季の大会での得点数を7に伸ばし、得点ランキングの首位に立った。

「フーズコアード」の統計によると、モハメド・サラーは3得点を挙げて1アシストを記録した昨日の試合で、最高評価（10）を獲得した。

サラーは試合を通じてわずか4本のシュートで決定的な働きを見せ、そのうち3本は枠内、加えて3回のドリブル突破成功と2本のキーパスを記録した。

同サイトのアカウントはX上で、サラーがガラタサライ相手に見せたプレーについて「変わらぬクオリティ」と評し、エジプト代表キャプテンによるこの驚異的な攻撃パフォーマンスは、2023年（3月）にアンフィールドで前所属チームのリバプールとともにマンチェスター・ユナイテッドを（7-0）で撃破した夜以来の最高のものだと示した。









サラーはその試合でユナイテッド相手に2得点を挙げ、伝説的存在のロビー・ファウラーを超えて、当時エジプトのスターはプレミアリーグにおけるリバプールの歴代得点王となり、その数は129得点に達した。