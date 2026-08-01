セビージャは、本日土曜日、ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョの構想から外れたレアル・マドリードのゴールキーパー、フラン・ゴンサレスの獲得について合意に達した。

21歳のフラン・ゴンサレスは、今後数時間のうちに、オランダで行われているアンダルシアのクラブのキャンプに合流する見込みで、同キャンプは来週土曜日まで続く。

「ムンド・デポルティボ」紙によると、セビージャはフラン・ゴンサレスの権利の50%を得る対価として約300万ユーロを支払うという。ゴンサレスは過去2シーズンにわたりレアル・マドリード・カスティージャの正ゴールキーパーを務めていた。

EFE通信が伝えた本移籍に精通した情報筋によると、同ゴールキーパーはすでにアンダルシアのクラブとの契約条件のすべてに合意しており、契約は2031年6月まで続くという。

フランは4年前にレアル・マドリードのアカデミーに加入し、カスティージャで約50試合に出場したほか、トップチームでも1試合に出場した。それは2024-2025シーズンのスペインリーグ第30節でサンティアゴ・ベルナベウで行われたバレンシア戦だった。

フラン・ゴンサレスのセビージャ加入により、ゴールキーパーのアルベルト・フローレスがチームの登録リストから外れることになる。フローレスは22歳で、契約は来る6月30日に満了となり、クラブは彼のBチームでの段階は終わったと見ている。