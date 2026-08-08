「サシャの状況は明確で、クラブもそれをはっきり伝えている。私たちは解決策を探している」と、コンパニ監督は金曜日に香港で行われたアストン・ビラ戦のテストマッチを2-1で制した後に語った。「ただ最終的には、彼のトレーニングやプレーへの取り組み方には感銘を受けている。彼はすべてを出している。もちろん、それはプロ選手に期待されることだ。だが、私は彼のような状況に置かれながら、それができない選手をこれまで数多く見てきた」

ジョアン・パリーニャ、ブライアン・サラゴサというほかの2人のレンタル復帰組と同様に、ボエも今夏の移籍期間中にバイエルンを離れることが強く求められている。『バイエルンでの3人の将来はない』と、スポーツ担当取締役のマックス・エベールは7月末の時点ですでに強調していた。『もし誰かがここに残ることを選べば、彼にとってはかなり厳しく複雑なものになる。大きな役割を担うことはないからだ』

ボエは2024年1月に3000万ユーロでガラタサライからバイエルンへ加入したが、その後の2年間で期待に応えることはできなかった。前シーズン後半は古巣ガラタサライにレンタル移籍していたものの、その後に完全移籍は実現しなかった。

バイエルンはサシャ・ボエに1500万ユーロを要求しているとされる

報道によれば、ミュンヘン側はボエに1500万ユーロを求めており、これがプレミアリーグの既存の関心クラブをこれまで遠ざけているという。ここ数カ月では、ボエはフランスのリーグ・アンのクラブとも結びつけられていた。

ボエは、ほかの多くのミュンヘンの選手たちとは異なり、W杯に出場しておらず、負傷にも悩まされていなかったため、プレシーズンで多くのプレー時間を得た。アストン・ビラ戦では、それ以前のFCロッタッハ＝エーガーン戦での15-0の勝利と同様に先発出場している。

「彼は非常に良いプレーをしたと思う」とコンパニ監督は評価した。ボエは80分に軽い打撲で交代したが、深刻な問題はないようだ。「彼は大丈夫そうだ。ただ打撃を受けただけだ」