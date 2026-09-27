その中で、今回も焦点となったのは落ち着きを欠いた守備対応と、スペインのゴール前で生まれた個人ミスだった。

例えば0-1の場面では、マンチェスター・シティのセンターバック、マルク・ゲヒがビルドアップの局面でラミン・ヤマルにボールを奪われ、そのミスをヤマルが冷静に突いて先制点（6分）を決めた。

2-2の場面でも、ニコ・オライリーという形でイングランド守備陣は精彩を欠いた。同じくマンチェスター・シティに所属する左サイドバックは、不要な形でボールを相手のダニ・オルモの足元へ渡してしまった。元ライプツィヒのオルモは最終的にボールをアレックス・バエナへつなぎ、バエナが約16メートルの位置から一時同点となるゴールを決めた。

その数分前には、ハリー・ケインが試合を決定づける絶好機を軽率に逃していた。スペインのロドリがペナルティーエリア内でジュード・ベリンガムを倒した後、バイエルン・ミュンヘンのストライカーはPKを失敗。イングランドはヤマルの先制点を許しながらも、前半のうちにケイン（40分）とアンソニー・ゴードン（36分）の得点で逆転していたが、その後にバエナ（60分）とミケル・オヤルサバル（74分）がラ・フリア・ロハに勝利をもたらした。

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トーマス・トゥヘル率いるイングランドの今後の対戦相手は？

「壊滅的な守備だった」とデイリー・メールは記した。「トーマス・トゥヘルはプレッシャーを感じているはずだ。彼は不運な癖を身につけつつある。本来であれば、イングランドをゴールラインの向こう側まで運ぶことこそ彼の真骨頂であるべきだが、スペインが格の違いを明確に示す中で、今回も無力だった」

アメリカ、カナダ、メキシコで行われた前回のワールドカップでも、トゥヘル率いるスリー・ライオンズは準決勝でアルゼンチン相手のリードをあっさり手放していた。当時は特に、このドイツ人指揮官の守備的な交代策に厳しい批判が集まっていた。

「イングランドは自らのDNAを見つけた。Defensively Not Able（訳注: 守備ができない）だ」とテレグラフは評し、BBCは「イングランドは混沌に身を委ねている。しかし、大きなタイトルを勝ち取るにはコントロールが必要だ」と警鐘を鳴らした。また、サンによれば、「ゲヒのミスとケインのPK失敗」が敗戦の主因だったという。

この黒星スタートにより、トゥヘルとイングランドはひとまずグループ3の3位につけている。次戦の相手はチェコ（9月29日）とクロアチア（10月3日）で、10月6日には早くもチェコとの再戦を迎える。