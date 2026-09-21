バルセロナからデポルティボ・ラ・コルーニャへレンタル移籍しているマルク・カサドが、右鎖骨の骨折により手術を受け、大きな痛手を負った。数か月にわたる離脱が懸念され、新天地で地位を固めようとしていた時期に足踏みを強いられることになった。

スペイン紙「スポルト」によると、カサドは日曜に行われたデポルティボ対レアル・ベティス戦で負傷した。マルク・ロカと接触して肩から倒れ込み、明らかな痛みを見せながらすぐにピッチを後にし、デポルティボとバルセロナの両クラブ内に懸念を広げた。

この選手はデポルティボ移籍後3試合目となるこの試合に先発出場していた。ローテーションが行われた1週間のなかで、セビージャ戦では途中出場にとどまっていた。

カサドは倒れ込んだ直後に負傷の深刻さを察知し、医療スタッフの前で「折れた……折れた」と繰り返し、すぐさま交代となった。

ガリシアのクラブは月曜、右鎖骨骨折のため、選手がラ・コルーニャ市でスポーツ外傷専門医ラファエル・アリアサの執刀のもと手術を受けたと発表した。

デポルティボは公式アカウントおよび公式サイトで公開した医療声明で、次のように述べた。「マルク・カサドは、右鎖骨骨折のため、ラ・コルーニャのHMモデロ病院で外傷専門医ラファエル・アリアサの手により手術を受けた」

クラブは選手の離脱期間を明示せず、復帰の時期は健康状態の回復具合に応じて決まるとするにとどめた。

ただし、この種の負傷は8週間から12週間の離脱を強いる可能性があり、これはおよそ3か月にわたるピッチからの離脱を意味する。クリスマス休暇を経て来年1月まで離脱が延びる可能性もある。

今回の負傷はカサドにとって厳しい後退となる。彼はバルセロナでハンジ・フリックの構想から定期的に外れる立場となり、デポルティボでより多くの出場機会を得ることを望んでいた。

この選手は移籍期間最終日にラ・コルーニャのクラブへ移籍し、より多くの出場機会とキャリアの再起を求めていた。