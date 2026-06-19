ブラジルのレジェンド、ロナウジーニョが11年ぶりに現役復帰へ。イタリア3部ラヴェーナと契約間近と報じられた。

イタリア紙『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、加入発表は6月23日、ワールドカップ期間中にマイアミで開催されるイベントで行われ、新ユニフォームもお披露目される。

同紙によると、ロナウジーニョは「新しいユニフォーム、変わらない笑顔。 ピッチに戻り、イグナツィオ・チプリアーニオーナーやチプリアーニ家と共にキャリアの新章を開くのが待ちきれない。サッカーは常に私の喜びの源で、その情熱をラヴェーナにも伝えたい」と語った。

ブラジル人スターは2015年にフロミネンセで現役を引退し、近年は表舞台から遠ざかっていた。

昨季プレーオフで昇格を逃したラヴェーナは、ロナウジーニョの名で存在感を高めたい考えだ。

ただ、移籍市場に詳しいイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、自身のツイッターで「ロナウジーニョの役割はマーケティングが中心で、親善試合に1試合出場するだけ」と報道を否定。その後、同氏は理由を明かさず投稿を削除した。

公式戦への復帰か、単なるマーケティング参加かは不明で、月曜の発表を待つしかない。

ロナウジーニョは46歳。2000年代初頭のサッカー界を代表するスターで、2005年にバロンドールを受賞。バルセロナ、ミラン、ブラジル代表で2002年W杯やUEFAチャンピオンズリーグなど多数のタイトルを獲得した。