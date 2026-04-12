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報道によると、イランのワールドカップ不参加でイタリアに出場のチャンスが生まれるかもしれない。

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イラン 対 ニュージーランド
イラン
ニュージーランド
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アラブ首長国連邦
イラン
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アメリカ
イタリア
アラブ首長国連邦

イタリアは米国、メキシコ、カナダ開催の次期大会に出場権を得られなかった。FIFAは緊急措置の必要はないとしているが、最終的な出場チャンスが残る可能性もある。

イランが政治的対立を理由に大会を辞退するとの報道を受け、イタリアに再出場への可能性が出てきた。辞退国が出れば、出場権を持たない国々でミニトーナメントを開催する案が浮上している。

欧州プレーオフでボスニア・ヘルツェゴビナにPK負けしたイタリアだが、最後のチャンスが巡ってくるかもしれない。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、イランがエジプト、ベルギー、ニュージーランドと同居するグループGに参加すると保証した。しかし戦争が続く現状では、来夏の大会に出場できるかは依然不透明だ。 

現時点では、イランは6月16日にニュージーランドと初戦を行い、カリフォルニアでベルギー、シアトルのルーメン・フィールドでエジプトと対戦する予定だ。 

史上初の大陸間プレーオフ

FIFAがイランの試合を米国外に移さなかったため、イランは大会を辞退する可能性が残っている。大会直前にこのような事態になれば、FIFAは大きな難題を抱えることになる。

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イラン crest
イラン
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ただし『The Athletic』によると、イランが辞退した場合、特別に大陸間プレーオフを実施する案があるという。

出場権を逃したチームの中からアジア2、ヨーロッパ2が参加する。

世界ランキングから、イタリアが欧州の1枠を得る可能性が高い。

イタリアはボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、2018年と2022年に続き3大会連続でワールドカップ出場を逃した。この結果、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督とイタリアサッカー連盟会長が辞任した。

また、大陸間プレーオフでイラクに敗れたUAEも特別プレーオフの候補に挙げられている。

FIFAは大会が予定どおり開催されると強調している。

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