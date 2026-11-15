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マウリシオ・ポチェッティーノ監督がマンチェスター・ユナイテッドへ移った後、アメリカ代表のFWとDFが、同監督がチームにもたらした変革について語った。フォラリン・バログンとアントニー・ロビンソンはともに、アルゼンチン人指揮官が植え付けた高い基準を維持する決意をチームが固めていると強調した。

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バログンとロビンソン、ポチェッティーノ監督の退任について語る

マウリシオ・ポチェッティーノ監督がアメリカ代表監督を退き、マンチェスター・ユナイテッドの指揮を執る準備を進める中、主力選手たちは同監督が残した大きな影響を振り返っている。アルゼンチン出身の指揮官は、2年以上にわたる在任期間に、米国サッカー連盟のあらゆる部門で競争の水準を根本から引き上げた。

FWフォラリン・バログンとサイドバックのアントニー・ロビンソンは、ともに率直に語った。ポチェッティーノ監督の妥協を許さない基準が、代表チーム内の文化をどう変えたかについてだ。

バログン、基準の引き上げについて語る

バログンは、ポチェッティーノ監督の就任によって、練習にも試合当日の準備にも新たなレベルの強度がもたらされたと指摘した。ストライカーは、選手たちが今、過去2年間で築かれた文化を守ることに連帯責任を感じていると強調した。

「素晴らしい監督がいることの利点であり、恵まれている点は、求められる基準が分かることだ」とバログンは語った。

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「ポチェッティーノが指揮を執るようになってから、基準は間違いなく上がった。練習の強度や試合への臨み方を見て、皆さんもそれを感じていると思う」

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ロビンソン、ポチェッティーノ監督の下での取り組みについて語る

ロビンソンも同様の見解を示し、欧州のトップレベルの指導者職をめぐる噂が、アメリカ代表の日々の練習環境を乱すことはなかったと強調した。サイドバックはポチェッティーノ監督の一流の実績を称え、選手たちがその指導を受けられた幸運にも言及した。

「そうした仕事への就任が取り沙汰される監督の下でプレーできるのは、僕たちにとってとても幸運なことだ。僕たちも一流の監督と仕事をしていると分かっている。でも、それが僕たちの日々の取り組みに影響することはなかった」とロビンソンは説明した。

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2030年に向けたサイクルでも勢いを維持

ハイチとの今後のCONCACAFネーションズリーグ準々決勝を終えてポチェッティーノ監督の任期が幕を閉じる中、チームは勢いを維持することだけに集中している。バログンとロビンソンはともに、今後は選手のリーダー陣が責任を持ってこの文化を引き継がなければならないと強調した。

米国サッカー連盟が2030年FIFAワールドカップに向けたサイクルへ移行する中、ポチェッティーノ監督が残したものによって、アメリカ代表は揺るぎない勝利への意識を持って次の段階に進む。