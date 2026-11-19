クウェートサッカー協会のシェイク・アフマド・アル・ユースフ会長は、来年2月にクウェート代表とカタルーニャのクラブによる親善試合を開催することについて、バルセロナ首脳陣と基本合意に達したことを明らかにした。試合は同国の建国記念行事に合わせて行われる予定だ。ただし会長は、開催はスペインのクラブ側の事情と、提案された日程でクウェートを訪れられるかどうかに左右されるとしている。
クウェート紙『アル・アンバ』によると、アル・ユースフ会長は2026年11月19日（木）の夜、バルセロナのラファエル・ユステ副会長を自身の執務室に迎え、注目の一戦に関する調整について協議。その結果、今回の合意に至ったと説明した。
この動きはクウェートサッカー界にとって特別な意味を持つ。バルセロナが持つ絶大な集客力はもちろん、交渉が最終合意に至り、実際に試合が開催されれば、代表チームにとってマーケティング面、メディア露出、そして競技面でも大きな収穫が見込めるからだ。
2月、バルセロナがクウェートに？
実現すれば、この試合は大きな注目を集めることになりそうだ。湾岸地域におけるバルセロナの人気は非常に高く、加えて、通常は世界屈指のスター選手を擁するスペインの名門が持つ、競技的・歴史的な価値も計り知れない。
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2月が選ばれたのは、クウェートにとって重要な2つの記念日と重なるためだ。同国では1961年の独立を記念して2月25日に建国記念日を祝い、翌26日は解放記念日にあたる。この時期には例年、さまざまな市民向けイベントやスポーツイベントが催されている。
これほどの規模の試合が開催されれば、国を挙げた祝賀行事にスポーツという彩りが加わる。とりわけバルセロナほどのクラブとの対戦は、クウェート協会にとって国際的なメディアの関心を集め、スタンドの観客動員を高める好機となるうえ、欧州のビッグクラブを迎える際の運営・マーケティング面のノウハウを得ることにもつながる。
ジャベル・アル・アハマド・スタジアムが舞台に
クウェート協会会長の発表によれば、開催地の候補にはジャベル・アル・アハマド国際スタジアムが挙がっている。同スタジアムはクウェート代表の試合や国内の主要なサッカーイベントの多くが行われるメインスタジアムだ。
このスタジアムでの開催には、さらなる意義もある。湾岸諸国のスポーツ団体が大型の親善試合を活用し、自国リーグや代表チームの国際的な地位向上を図ろうとするなか、バルセロナのような世界的クラブを前に、クウェートのスポーツ施設を披露する機会となるからだ。
バルセロナは国内外のタイトルに彩られた輝かしい歴史を持ち、世界で最も人気のあるクラブのひとつに数えられる。それだけに、クウェートでのバルセロナ招致は単なる親善試合の枠を超え、一大イベントかつ大きなマーケティングの機会となる。
とはいえ、現時点では試合開催の正式な最終発表には至っていない。アフマド・アル・ユースフ会長は、合意の実現はバルセロナ側の事情と、来年2月にクラブの遠征団がクウェートを訪れられるかどうかにかかっているとしている。
クウェートのファンは今後の交渉の行方を見守ることになる。カタルーニャのクラブがこの一戦を日程に組み込むことができれば、構想は正式な試合として発表され、建国記念行事の期間中にクウェート代表が欧州屈指の名門と相まみえることになる。