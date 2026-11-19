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サッカー界に大きなサプライズが訪れようとしている。今後数カ月のうちに、アラブのファンが世界的ビッグクラブのひとつであるバルセロナを、特別な一戦で目にする機会が生まれるかもしれない。

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クウェートサッカー協会のシェイク・アフマド・アル・ユースフ会長は、来年2月にクウェート代表とカタルーニャのクラブによる親善試合を開催することについて、バルセロナ首脳陣と基本合意に達したことを明らかにした。試合は同国の建国記念行事に合わせて行われる予定だ。ただし会長は、開催はスペインのクラブ側の事情と、提案された日程でクウェートを訪れられるかどうかに左右されるとしている。

クウェート紙『アル・アンバ』によると、アル・ユースフ会長は2026年11月19日（木）の夜、バルセロナのラファエル・ユステ副会長を自身の執務室に迎え、注目の一戦に関する調整について協議。その結果、今回の合意に至ったと説明した。

この動きはクウェートサッカー界にとって特別な意味を持つ。バルセロナが持つ絶大な集客力はもちろん、交渉が最終合意に至り、実際に試合が開催されれば、代表チームにとってマーケティング面、メディア露出、そして競技面でも大きな収穫が見込めるからだ。

2月、バルセロナがクウェートに？

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実現すれば、この試合は大きな注目を集めることになりそうだ。湾岸地域におけるバルセロナの人気は非常に高く、加えて、通常は世界屈指のスター選手を擁するスペインの名門が持つ、競技的・歴史的な価値も計り知れない。

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2月が選ばれたのは、クウェートにとって重要な2つの記念日と重なるためだ。同国では1961年の独立を記念して2月25日に建国記念日を祝い、翌26日は解放記念日にあたる。この時期には例年、さまざまな市民向けイベントやスポーツイベントが催されている。

これほどの規模の試合が開催されれば、国を挙げた祝賀行事にスポーツという彩りが加わる。とりわけバルセロナほどのクラブとの対戦は、クウェート協会にとって国際的なメディアの関心を集め、スタンドの観客動員を高める好機となるうえ、欧州のビッグクラブを迎える際の運営・マーケティング面のノウハウを得ることにもつながる。

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ジャベル・アル・アハマド・スタジアムが舞台に

クウェート協会会長の発表によれば、開催地の候補にはジャベル・アル・アハマド国際スタジアムが挙がっている。同スタジアムはクウェート代表の試合や国内の主要なサッカーイベントの多くが行われるメインスタジアムだ。

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このスタジアムでの開催には、さらなる意義もある。湾岸諸国のスポーツ団体が大型の親善試合を活用し、自国リーグや代表チームの国際的な地位向上を図ろうとするなか、バルセロナのような世界的クラブを前に、クウェートのスポーツ施設を披露する機会となるからだ。

バルセロナは国内外のタイトルに彩られた輝かしい歴史を持ち、世界で最も人気のあるクラブのひとつに数えられる。それだけに、クウェートでのバルセロナ招致は単なる親善試合の枠を超え、一大イベントかつ大きなマーケティングの機会となる。

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とはいえ、現時点では試合開催の正式な最終発表には至っていない。アフマド・アル・ユースフ会長は、合意の実現はバルセロナ側の事情と、来年2月にクラブの遠征団がクウェートを訪れられるかどうかにかかっているとしている。

クウェートのファンは今後の交渉の行方を見守ることになる。カタルーニャのクラブがこの一戦を日程に組み込むことができれば、構想は正式な試合として発表され、建国記念行事の期間中にクウェート代表が欧州屈指の名門と相まみえることになる。