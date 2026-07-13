FCバルセロナは、2027年6月30日に満了するスペイン人FWフェラン・トーレスの契約更新でジレンマに直面している。契約を延長すると、マンチェスター・シティに800万ユーロを支払う条項があるためだ。

カタルーニャ紙『ムンド・デポルティーボ』によると、この条項は2021年12月の移籍交渉時にシティが設定し、当時バルセロナ移籍交渉責任者だったマテオ・アレマニが同意していた。

さらに、パリ・サンジェルマンが元バレンシアFWの獲得に本腰を入れていることも状況を複雑にしている。フランス筋によると、現時点では暫定合意はないものの、双方は良好な理解を得ているという。

ダラス入りしたバルセロナ会長のラポルタは「PSGの関心は噂レベルで証拠はない。彼は我々の選手だ」と語り、選手側から将来について連絡はないと明かした。

財政難にもかかわらず、バルセロナは来季もトーレスを戦力と見ており、クラブ内では契約延長を希望。ただし、2021年の契約締結時から高額とされる年俸の大幅引き上げは避ける方針だ。

この条件により、バルサ経営陣は難しい選択を迫られている。契約更新には、選手への報酬に加えシティに800万ユーロを支払う必要があり、財政難のクラブには大きな負担だ。

クラブは、フェラン・トーレスがスペイン代表として2026年W杯に出場し終えるのを待って本格交渉に入る方針で、契約最終年に入る前に将来を決定したい考えだ。これにより、興味を示すクラブが自由に交渉できる期間が生じる可能性がある。