イヴァン・トニーが金曜夜、アル・アハリがアル・ハリージュに4-1で勝利した試合で、異例の方法でPKを決めた。30歳のストライカーは2得点を挙げ、マリノ・プシッチ監督率いるチームの勝利に貢献。なかでも終了間際に見せた独特なPKが、SNSで大きな話題を呼んでいる。

ブレントフォードの元FWは今季、サウジアラビアで好調を維持し、リーグ戦9試合ですでに13得点を記録している。アル・ハリージュ戦ではイングランド人FWが先制点を挙げ、終了間際にはPKから追加点を決めて最終スコアを確定させた。

トニーは長年、独特なPKの蹴り方で知られている。普段は助走中、ボールではなくGKを見続ける、いわゆる「ノールック」の技術を使う。しかし金曜夜は、まったく違う方法を選んだ。

特徴的な短い助走は変えなかったものの、審判の笛が鳴るとほぼ同時にシュートを放ち、GKマルワン・アル・ハイダリを驚かせた。トニーは2歩後ろに下がると、突然ボールに向かって駆け出し、左下隅へ強烈なシュート。アル・ハイダリはあっけに取られ、ゴール中央に立ったままだった。

SNSでは、この異例のPKを巡って多くの声が上がっている。あるサポーターは「イヴァン・トニーが、私がこれまで見た中で最も奇妙なPKの蹴り方をした」と投稿。別の人物は「GKはトニーがどうPKを蹴るか、完全に分かっているつもりだっただろう。そして、これが起きた……」と反応した。

サウジアラビアの中継は、電光石火で蹴られたPKの一部を捉え損ねた。「イヴァン・トニーのPKの蹴り方は、カメラマンまで含めて全員を驚かせた」との声もある。「彼は、世界のサッカー界でこれまで見てきた最高のPKキッカーの一人として名前を挙げられるべきだ。その技術はこの世のものとは思えない」

この独特なPKは、トーマス・フランクのかつての発言も思い起こさせる。当時ブレントフォードの監督だったフランクは2023年、トニーが同クラブで22本目のPKを決めたフラム戦での3-2の勝利後、同選手を「世界最高のPKキッカー」と呼んでいた。「理由はいくつかある。彼の戦略、練習で取り組んでいること、そして並外れた冷静さだ」と、フランクは当時『スカイ・スポーツ』に語っている。

ジェイミー・キャラガーも当時、フランクの言葉に同調。元リヴァプールDFは、GKはトニーのPKを止められるとほとんど思えないとして、その蹴り方を「特別」と評した。

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