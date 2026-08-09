この記事の初稿は2023年3月に掲載された。

アーセナルはブルーノ・ギマランイス獲得のため、ニューカッスル・ユナイテッドに8750万ユーロを支払った。 これにより、 28歳のブラジル人MFは、デクラン・ライスに次ぐクラブ史上2番目の高額補強となった。これまで所属したクラブと同様に、アーセナルでも背番号39を着用する。その番号は彼にとって自身のルーツを象徴するものであり、世界最高のリーグで最高の選手の一人になるまでに歩んできた険しい道のりを思い起こさせるものでもある。

リオでマラカナの近くに育ち、幼い頃から暇さえあれば友人たちとボールを追いかけていたものの、サッカー選手としてのキャリアが約束されていたわけではなかった。むしろその逆だった。父親は彼をフットサルに通わせようとしていた一方で、母親はサッカーにあまり乗り気ではなかった。2023年にThe Players' Tribuneへ寄稿した中でギマランイスが明かしたように、母親は若きブルーノに優れたスイマーになってほしかったのだ。

母親は父親にこう言ったという。「ダメ、ダメ、ダメ。これ以上ああいうのを家に増やしたくないの。私は参ってしまうわ」。そうして彼女はブルーノを水泳クラブに入れた。ブルーノは6か月間スイミングに通ったが、ある日泣きながら帰宅してこう訴えた。「ママ、この水泳ってやつ、本当に？ 全然楽しくないよ。ごめん、でも僕はボールを蹴らなきゃいけないんだ」

ブルーノ・ギマランイスの憧れはロナウジーニョだった

それ以降、彼はいつか大きな憧れであるロナウジーニョのような成功したプロサッカー選手になるという夢を追い続けた。母親はバイク店で働き、父親はタクシー運転手として家族を支えた。「ブラジル、とりわけリオでは本当に過酷な仕事なんだ」とブルーノは振り返る。「一日中、そして夜通し働く。父の姿を見るのは、土曜日に僕のプレーを見に来てくれる時くらいだった」。当時すでに、039という番号はブルーノの中に刻まれていた。それは父親のタクシーの番号だった。

11歳と12歳の時、ブルーノは名門ボタフォゴとフルミネンセで入団テストを受けたが、いずれも不合格だった。当時のブルーノは極度のあがり症に苦しんでおり、ビッグクラブのいずれにも加われなかったことに大きなショックを受けていた。「でもその時、母がカフーの話をしてくれたんだ。最初はほとんどすべてのビッグクラブから断られていたってね」

15歳の時、ブルーノはアウダックス・サンパウロの下部組織へ移るチャンスを得た。大きな機会だったが、家族にとってはつらい一歩でもあった。「父の黄色いタクシーで5時間かけてサンパウロまで送ってくれた日のことは、決して忘れない。両親はたった一人の子どもを、知り合いもいない大都会で、見知らぬ若者たちと一緒に、二段ベッドが18台並ぶ過密な寝室へ残していったんだ」

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ブルーノ・ギマランイス、アウダックス・サンパウロでの苦しい日々

現在28歳の彼によれば、当初は毎晩泣いていたという。その理由の一つは、寝室に招かれざる客がいたことだった。彼は古い携帯電話を枕の下に入れていた。ある夜、それに手を伸ばしたという。「でも古いプラスチックの携帯じゃなくて、突然毛むくじゃらのものに触れたんだ。ふわふわなんかじゃなくて、気持ち悪かった。尻尾をつかんでしまった。僕はものすごい声で叫んだよ。そこには太ったネズミが座っていて、まるで『おい、お前こそなんで俺のベッドにいるんだ？』と言いたげに僕を見つめていたんだ」

ベッドから飛び起きた際、ブルーノは頭をぶつけ、さらに2匹のネズミが姿を現したという。「地獄に落ちたのかと思った」とブルーノは振り返った。アウダックスを離れようと荷物をまとめたことも一度ではなかった。彼を支えたのは、休日や週末に両親が会いに来てくれることだけだった。両親はいつも039番の黄色いタクシーでサンパウロまでやって来て、息子の顔を見ていた。

その後のブルーノのキャリアを大きく左右したのは、フェルナンド・ジニスとの会話だった。元プロ選手で、現在はコリンチャンスを率いる指揮官は、当時アウダックスの監督だった。ブルーノはトップチームのプレシーズン中に交わしたその会話を今でもよく覚えているという。ジニスは彼にこう言った。「ブルニーニョ、お前が人生で何をやりたいにせよ、お前はその中で最高の一人になる。なぜなら献身があり、集中しているからだ。（…）お前には偉大な選手の魂がある」。それでも、ジニスが19歳のブルーノをトップチームで起用するまでには、なお1年を要した。

ブルーノ・ギマランイスはふくらはぎに39のタトゥーを入れている

そこから大きなキャリアが動き出した。ブルーノは2017年にアトレチコ・パラナエンセへ移籍し、2020年初めにはオリンピック・リヨンが屈強さと高い技術を兼ね備えた中盤のゲームメーカーを移籍金2000万ユーロで欧州へ連れてきた。2年後には、その2倍を超える金額で、サウジアラビアによる買収後のニューカッスル・ユナイテッドにとって最初の高額補強となった。マグパイズで着実な成長を遂げ、ブラジル代表として2度のワールドカップにも出場した彼は、ここからアーセナルでプレーする。

その成り上がりの道のりで、常に彼とともにあったのが、父親のタクシーに刻まれていた39だった。ギマランイスはその数字をふくらはぎのタトゥーとして刻んでいるだけでなく、背番号にもしている。「パラナエンセに来た時、どの番号を選ぶべきか父と電話で話したんだ。僕は1997年生まれだから97を考えていた。でも父はこう提案した。『39はどうだ？ それはただの数字じゃない。039が僕たちにすべてを与えてくれたんだ。家も、食べ物も、家具も、お前のサッカースパイクもね』」

ブルーノはそのアイデアを気に入り、用具係にその番号を頼もうとした。ところが、すでに彼のためのユニフォームは用意されていたという。「バッグを開けたら、誓って言うけど39だったんだ」とブルーノは語った。思わず涙まで出たという。それも無理はない。これ以上ないほどの運命だったのかもしれない。