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若きバルセロナのフォワード、ハムザ・アブデルカリムは、カタルーニャのクラブでのキャリアにおいて重要な試練に直面している。クラブが今後数年における彼の成長に大きな期待を寄せているにもかかわらず、トップチームで定期的に出場機会を得る可能性は限られたものとなっているためだ。

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イタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノが明らかにしたところによると、バルセロナはこのエジプト人フォワードについて、来たる夏の移籍市場でレンタル移籍による退団を認める可能性があるという。トップチームで自らの能力を証明するのに十分な出場機会を今のところ得られていないため、継続的に出場できるチャンスを与えてくれるクラブを探しているとのことだ。

ファブリツィオは、バルセロナがハムザ・アブデルカリムの将来について即座に決断を下す方向にはなく、今季終了までの残留が有力であると説明。その上で、夏の間に状況を再評価し、レンタル移籍が彼の成長にとって最良の選択肢であるかどうかを判断するとした。

出場状況の実態を物語る12分

ハムザ・アブデルカリムは今季のプレシーズン期間中、バルセロナの得点ランキングでトップに立ったものの、トップチームでの公式戦における出場は限られたままだ。ラ・リーガで2試合に出場したが、いずれも途中出場で、合計わずか12分にとどまっている。

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これらの数字は、より多くの出場機会を得るという課題を選手に突きつけているが、一方でバルセロナは彼を放出したい選手ではなく、将来を託す才能の一人として扱い続けている。

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カタルーニャのクラブは昨年9月、このエジプト人フォワードの将来を確保するために動き、契約を更新。給与を引き上げるとともに違約金の額も引き上げ、イタリア、ドイツ、イングランドのクラブが彼の獲得に関心を寄せる事態に備えた。

コモの関心は交渉には至らず

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ハムザ・アブデルカリムの将来をめぐる話題の中で、イタリアのクラブ、コモの名前が浮上した。複数の報道が同クラブの選手獲得への関心について伝えたためだが、ロマーノはこのエジプト人フォワードに近い情報筋の話として、こうした報道は実際の交渉の存在を反映したものではないと断言した。

また、バルセロナのフロントはコモから選手に関する接触を一切受けていないと説明し、このイタリアのクラブはタソス・ドゥヴィカスやモイズ・ケーンをはじめ、すでに攻撃陣の選択肢を備えていると指摘した。

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したがって、ハムザ・アブデルカリムの将来はコモへの移籍が確定していることとは結びついておらず、バルセロナが夏に下すことになる決断にかかっている。トップチームの一員として残留させるか、あるいは彼がキャリアのこの段階で必要とする出場機会を得られるよう、別のクラブへレンタル移籍させるかの判断だ。