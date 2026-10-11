まるで教科書のようなカウンターだった。その美しさに、ジョゼ・モウリーニョでさえコーナーフラッグ脇の歓喜の輪へ全力で駆け寄り、切り札のヴィニシウス・ジュニオールに抱きついたほどだ。ヴィニシウスはピッチ全体を使った攻撃を中盤で組み立て、最後はジュード・ベリンガムのアシストからビジャレアルFC戦でレアル・マドリーの2-0とするゴールを決めた（71分）。

だが、今季ここまで1得点のみで、代表ウイーク明け最初の試合ではベンチスタートとなるなど、ブラジル人アタッカーの最近の不調を思えば小さなおとぎ話のようにも見えたこの場面は、その直後にヴィニシウス、モウリーニョ、そしてレアルにとって悪夢へと変わった。

というのも、ベルナベウと白いユニフォームの選手たちがまだ歓喜に沸く中、主審のイシドロ・ディアスがピッチ脇のモニターでゴールとその流れを確認し、その後ヴィニシウス・ジュニオールにレッドカードを提示したからだ。

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ヴィニシウス・ジュニオールはカウンターの場面でネイサン・サリバに何をしたのか？

答えはこうだ。ブラジル人FWがボールを左のベリンガムへ預けた後の中盤での競り合いで、ビジャレアルのネイサン・サリバとの走り合いにおいて、相手の髪を一度強く引っ張って後ろに引き戻し、決定的な優位を手にしていた。これによってサリバは完全にバランスを崩し、ヴィニシウスを追うことができなくなった。

論理的な結論はただ一つだった。レアルのゴールは取り消され、暴力行為またはスポーツマンシップに反する行為により、このFWには退場処分が下された。本人はこの一発退場に激しく反応し、最初は完全にぼう然とし、その後は怒りをあらわにした。アントニオ・リュディガーはアルダ・ギュレルの助けも借りながら、ディアス主審に強く詰め寄りすぎないようチームメートを押さえなければならなかった。「チームとファンに申し訳ない」と、ヴィニシウスはその後インスタグラムに記した。

「審判に何が起きているのか分からない。このレッドカードは理解できない。でも一番大事なのは勝利だ」と、オーレリアン・チュアメニは語った。モウリーニョ監督は抗議の意思を示すため、記者会見を欠席。出場停止処分のリスクを避ける狙いがあったようだ。

それでも数的不利の中でレアルはリードを守り切り、首位を走るFCバルセロナとの勝ち点差がさらに広がることは避けた。バルサは得点王ラフィーニャを欠きながらも、アンソニー・ゴードン（2分）、ガブリエウ・ジェズス（30分）、ジュール・クンデ（73分）のゴールでヘタフェFCを撃破。ハンジ・フリック率いるチームは勝ち点24の満点でラ・リーガ首位に立ち、アトレティコ・マドリー（D.アラベスに2-1で勝利）に5ポイント、レアル・マドリーに6ポイント差をつけている。

レアルとモウリーニョの勝利の立役者となったのは新戦力のヤン・ディオマンデだった。かつてライプツィヒに所属したこの選手は、フェデ・バルベルデのアシストからレアルでの初ゴールを記録した（63分）。19歳のコートジボワール人は、この試合でモウリーニョの先発メンバーにおけるヴィニシウスの位置に入っていた。