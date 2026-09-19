ガラタサライは土曜日、今季リーグ戦初黒星を喫した。ジム・ボムはトラブゾンスポルに0-4で完敗。モハメド・サラーがハットトリックに1アシストと大活躍を見せた。ガラタサライは今週末、日曜日に直接対決するベシクタシュまたはアメドスポルに首位の座を明け渡す可能性がある。トラブゾンスポルは現在、ガラに勝ち点3差としている。

トラブゾンスポルは開始4分、ホームの観衆の前で先制した。ガラタサライは大挙して攻め込み、その結果、完全にリスタート守備を忘れていた。サラーがGKウールジャン・チャクルと1対1の場面に持ち込まれ、得意の左足で流し込んで1-0とした。

前半終了5分前、トラブゾンスポルが再び襲いかかった。サラーは見事に周囲を見渡してノア・サビオロにラストパスを送り、サビオロはファーサイドへのコントロールショットで格の違いを示して2-0とした。

前半終了前には、ガラタサライの苦境がさらに深まった。今夏加入のフランクリーノ・ジュが横に流したボールを、走り込んだサラーが左足インサイドで難なく押し込んだ。

ガラタサライのオカン・ブルク監督は、後半開始からデニズ・ギュルに代えてバルシュ・アルペル・ユルマズを投入し、流れを強引に変えようとしたが、ジム・ボムにとって効果はなかった。チームはもはや試合にすることすらできなかった。

ブルク監督は残り20分、レロイ・サネがステファン・サビッチの危険なタックルを受けた場面で怒りを抑えきれなかった。モンテネグロ代表DFにはイエローカードが提示され、ブルク監督は一発退場を命じられた。

終了10分前、サラーがハットトリックを完成させた。エジプト代表FWは中央を駆け上がり、ガラタサライ守備陣からまったく妨害を受けることなく、そのまま再び左足でチャクルを沈黙させて4-0とした。

その直後、ブルク監督に続いてガラタサライの選手にもレッドカードが出た。レスリー・ウゴチュクは、どうやら意図的にオザン・トゥファンの太ももにスパイクを踏みつけ、直接レッドカードを受けた。以降、得点は生まれなかった。



