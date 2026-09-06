圧巻のモハメド・イハッターレンは、ADO戦の勝利でフォルトゥナにとって文字通り金にも値する存在だ

フォルトゥナ・シッタートはアウェーでのADOデン・ハーグ戦に2-3で勝利した。モハメド・イハッターレンが際立つ活躍を見せ、オランダ＝モロッコ人選手は2得点1アシストを記録した。

満員のワークタレント・スタディオンで、ADOはフェイエノールト戦での見事な引き分け（2-2）を経て、今季初勝利を目指して試合に臨んだ。立ち上がりは慎重な展開となり、序盤にはほとんど見せ場がなかった。

しかし前半30分を前に、モハメド・イハッターレンが流れを変えた。幸運にもボールが足元にこぼれたMFは、ペナルティーエリア手前からシュート。ミラン・ホッケに当たってコースが変わり、ボールはネットに吸い込まれた。0-1となった。

そのわずか数分後、フォルトゥナが再び決定打を放つ。イハッターレンのクロスをレカンシオ・ゼーファイクが見事に頭で合わせ、デン・ハーグでは早くもリムブルフ勢が0-2とリードを広げた。

後半に入ると、ハーグ勢が望んでいた反撃を見せる。15分以内にエヴァン・ロティエルがゴールライン際まで持ち込み、ヤニック・エドゥアルドへパス。これを巧みにゴールへ押し込み、1-2とした。

ADOは勢いに乗り切れなかった。というのも、イハッターレンが1点差に詰め寄られた直後に、この日の2点目を決めたからだ。見事なミドルシュートで再び点差を2に広げた。左利きのイハッターレンはおよそ25メートルの位置から振り抜き、クロスバーの下面を叩く強烈なシュートを決めた。

ホームチームは諦めず、最後の望みをつなごうと攻め続けた。90分にはユホ・キロのクロスをジェシー・バルが頭で合わせ、2-3として再び緊張感を呼び戻した。しかし同点弾は生まれなかった。この敗戦により、ADOは勝ち点1のままで17位となっている。FCユトレヒト、ウィレムII、SCカンブールもここまで勝ち点1にとどまっている。