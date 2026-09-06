フォルトゥナ・シッタートはアウェーでのADOデン・ハーグ戦に2-3で勝利した。モハメド・イハターレンが圧巻の活躍を見せ、オランダ系モロッコ人のこの選手は2得点1アシストを記録した。

満員のウェルクタレント・スタディオンで、ADOはフェイエノールト戦での見事な引き分け（2-2）を受け、今季初勝利を目指して臨んだ。試合は慎重な立ち上がりとなり、序盤は大きな動きがほとんどなかった。

しかし、30分を迎える前にモハメド・イハターレンが水を差した。MFは幸運にもボールを持ち運ぶ形となり、ペナルティーエリア手前からシュート。ミラン・ホッケに当たってコースが変わり、ボールはネットに吸い込まれた。0-1となった。

そのわずか数分後、フォルトゥナが再び襲いかかる。イハターレンのクロスをレクインシオ・ゼーファイクが見事に頭で合わせ、デン・ハーグでは早くもリムブルフ勢が0-2とリードを広げた。

後半、ハーグのチームは望んでいた反撃を見せた。15分以内にエヴァン・ロティエルがゴールライン際まで突破し、ヤニック・エドゥアルドへとつなぐ。エドゥアルドはそのクロスを見事にゴールへと結びつけ、1-2とした。

だが、ADOは勢いに乗り切れなかった。追撃弾の直後、イハターレンがこの日の2点目を決めたからだ。鮮やかなミドルシュートで再び点差を2に広げた。左利きの彼はおよそ25メートルの位置から狙いを定め、クロスバーの下面を叩く強烈なシュートを突き刺した。

ホームチームはあきらめず、最後の望みを求めて攻め続けた。90分、ユホ・キロのクロスにジェシー・バルが頭で合わせて2-3とし、再び試合に緊張感をもたらした。しかし、同点弾は生まれなかった。この敗戦により、ADOは勝ち点1のままで17位となっている。FCユトレヒト、ウィレムII、SCカンブールもここまで勝ち点1にとどまっている。