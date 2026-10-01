ニコロ・トレソルディが大きな注目を集めている。クラブ・ブルージュのFWはもともと好調だったが、水曜日にはドイツU-21代表の一員としてマルタU-21代表戦（4-1）でハットトリックを達成した。ただ、トレソルディは依然としてイタリア代表を選ぶことも可能で、まだ決断は下していない。

トレソルディは22年前にサルデーニャ島で生まれ、そこで育った。13歳のときに家族とともにドイツへ移住。そこでハノーファー96の下部組織に入り、トップへと台頭した後、2025年夏に750万ユーロでクラブへ売却された。

トレソルディはこれまでブラウ・ズワルトで67試合に出場し、28ゴールを記録している。昨季のチャンピオンズリーグでは、FCバルセロナやアトレティコ・マドリー相手にも得点を挙げた。

2029年半ばまでブルージュと契約を結ぶトレソルディは、2023年8月にドイツU-21代表でデビュー。同代表では26試合で16ゴールと抜群の決定力を見せている。この右利きFWは以前、A代表をどちらに選ぶかの最終決断を下す前に、まずドイツとともにU-21欧州選手権を経験したいと語っていた。

水曜日のマルタの同世代代表戦でハットトリックを達成したことで、トレソルディはドイツU-21代表の歴代最多得点記録まであと2ゴールに迫った。本人が「できれば火曜日にも」更新したいと話すこの記録は、現在も18ゴールを挙げたピエール・リトバルスキーの名義となっている。

火曜日、ドイツの若手代表はビーレフェルトでジョージアU-21代表と対戦する。9試合を終えてギリシャと勝ち点24で並ぶドイツにとっては、いずれにせよ勝利で十分だ。ドイツは直接対決の成績で上回っているだけであり、そのためグループはおそらくドイツ有利で決着することになりそうだ。

「自分はドイツの若手代表でこの冒険を始めたし、それをやり遂げたい」と、彼は水曜日の試合後、来年のU-21欧州選手権について言及した。「ドイツのユニフォームを誇りを持って着ている。簡単な決断ではない。2つの国が自分にとってどれほど大きな意味を持つかは、誰もが分かっていると思う。」

トレソルディはすでにドイツ代表監督ユルゲン・クロップとも接触している。最近、その人気FWが直面している選択について問われたクロップは「選択には本当に多くの異なる要素が絡んでくる。より多くの時間を取る機会があるのなら、彼がそうするのは当然だと思う」と話した。



