まるで教科書のようなカウンターだった。その美しさに、ジョゼ・モウリーニョでさえコーナーフラッグ際の歓喜の輪へ駆け寄り、ジョーカーとして投入されたビニシウス・ジュニオールに抱きついたほどだ。ビニシウスはピッチ全体を使った攻撃を中盤で組み立て、最後はジュード・ベリンガムのアシストからレアル・マドリーのビジャレアル戦で2-0とするゴールを決めた（71分）。

しかし、ブラジル人FWのここ最近の不振――今季ここまで1ゴールのみ、さらに代表ウィーク明け初戦ではベンチスタート――を経て、小さなおとぎ話のようにも映ったこの場面は、その直後にビニシウス、モウリーニョ、そしてレアルにとって悪夢へと変わった。

というのも、ベルナベウと白いユニフォームの選手たちがまだ喜びに沸く中、主審のイシドロ・ディアスがピッチ脇のモニターで得点場面とその流れを確認。そして、ビニシウス・ジュニオールにレッドカードを提示したからだ。

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ビニシウス・ジュニオールはカウンターの場面でネイサン・サリバに何をしたのか？

その答えはこうだ。ブラジル人FWは中盤での競り合いの場面、左のベリンガムへボールを出したあと、ビジャレアルのネイサン・サリバとの走り合いで決定的な優位を得るため、カナダ人選手の髪を一度強く引っ張って後ろへ引き戻した。これによってサリバは完全にバランスを崩し、ビニシウスを追うことができなくなった。

論理的な結末はただ一つだった。レアルのゴールは取り消され、FWには暴力行為、またはスポーツマンシップに反する行為によってレッドカードが提示された。本人は退場処分に激しく反応し、最初は完全にぼう然、その後は怒りをあらわにした。アントニオ・リュディガーは、アルダ・ギュレルの助けも借りながら、ディアス主審に過度に詰め寄らないようチームメートを制止しなければならなかった。

それでも数的不利の中で、レアルはリードを守り切り、タイトルホルダーのFCバルセロナに順位表でこれ以上離されることはなかった。バルサは得点王ラフィーニャ不在でも、アンソニー・ゴードン（2分）、ガブリエウ・ジェズス（30分）、ジュール・クンデ（73分）のゴールでヘタフェを下した。勝ち点24の満点で、ハンジ・フリック率いるチームはラ・リーガ首位に立ち、アトレティコ・マドリー（D.アラベス戦2-1勝利）に5ポイント差、レアル・マドリーに6ポイント差をつけている。

レアルとモウリーニョにとっての試合の立役者は新加入のヤン・ディオマンデだった。かつてライプツィヒに所属したこの選手は、フェデ・バルベルデのアシストからレアルでの初ゴールを記録した（63分）。19歳のコートジボワール人は、この試合でモウリーニョの先発メンバーにおけるビニシウスの位置に入っていた。