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圧勝…アル・アハリ（サウジアラビア）、親善試合初戦で圧倒

アルアーリ
プレミアリーグ
M. Jaissle
サウジアラビア
ドイツ

アル・ラキーが圧勝で注目を集める

サウジアラビアのアル・アハリは、オーストリアでのプレシーズン合宿初戦でベンツガウ・ザルフェルデンに8－0と大勝し、新シーズンを好発進した。

「アル・ラキー」は開始直後から攻勢をかけ、試合を支配した。技術とフィジカルの差を生かし、何度も相手ゴールに迫った。

この試合では、若きブラジル人FWリカルド・マティアスが2得点を挙げて存在感を示し、今後のプレシーズンで出場機会を増やす可能性を示した。

また、ミシャール・アル・マティリもコーチ陣の期待に応え、得点をマーク。来季の戦力として存在感を示した。

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新加入のムーサ・アブ・バクルとエドワード・スペルツィアンもそれぞれ得点を挙げ、即戦力であることを示した。

一方、スタッフは若手にも出場機会を与え、GKアリ・バクシュウィン、サルマン・アル・ジャダニ、サレム・アブドゥッラーを起用。育成への姿勢を示した。

この大勝でアル・アハリはオーストリア合宿を好発進。厳しいテストを前に早くも牙をむいた。攻撃面の好兆候と新戦力の融合は、新シーズンに向けてコーチ陣を勇気づけるだろう。

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