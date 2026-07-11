サウジアラビアのアル・アハリは、オーストリアでのプレシーズン合宿初戦でベンツガウ・ザルフェルデンに8－0と大勝し、新シーズンを好発進した。

「アル・ラキー」は開始直後から攻勢をかけ、試合を支配した。技術とフィジカルの差を生かし、何度も相手ゴールに迫った。

この試合では、若きブラジル人FWリカルド・マティアスが2得点を挙げて存在感を示し、今後のプレシーズンで出場機会を増やす可能性を示した。

また、ミシャール・アル・マティリもコーチ陣の期待に応え、得点をマーク。来季の戦力として存在感を示した。

関連記事… 審判

をめぐる論争の中、インファンティーノがエジプトにメッセージ 関連記事… アル・ヒラル、想像を超える… バルセロナからラフィーニャを引き抜くための「狂気じみた」オファー

新加入のムーサ・アブ・バクルとエドワード・スペルツィアンもそれぞれ得点を挙げ、即戦力であることを示した。

一方、スタッフは若手にも出場機会を与え、GKアリ・バクシュウィン、サルマン・アル・ジャダニ、サレム・アブドゥッラーを起用。育成への姿勢を示した。

この大勝でアル・アハリはオーストリア合宿を好発進。厳しいテストを前に早くも牙をむいた。攻撃面の好兆候と新戦力の融合は、新シーズンに向けてコーチ陣を勇気づけるだろう。