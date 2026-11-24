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ラ・リーガのハビエル・テバス会長が、欧州クラブ連合への資金提供をめぐる論争を背景に第一副会長および理事を辞任したミゲル・アンヘル・ヒル・マリン氏について、初めてコメントを発表した。

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テバス会長は自身のSNSアカウントでメッセージを発信し、通常総会で決算と予算が承認されたことに感謝の意を示すとともに、その結果を歓迎した。

テバス会長は「クラブは再び、スペインプロサッカーリーグ（ラ・リーガ）の運営をはっきりと支持してくれた。通常総会において圧倒的多数で決算と予算が承認されたことは、これまでと同様に力を合わせてスペインのプロサッカーを発展させ続けるための原動力となる」と述べた。

さらにテバス会長は、スペインサッカー連盟のラファエル・ロウサン会長が出席したことに触れたうえで、ヒル・マリン氏の尽力にも謝意を表し、「ミゲル・アンヘル・ヒル・マリン氏に、ラ・リーガ第一副会長としての働きと、長年にわたる協力に感謝したい」と語った。

ヒル・マリン氏はなぜ辞任したのか

ミゲル・アンヘル・ヒル・マリン氏はラ・リーガの総会で衝撃の発表を行った 。欧州クラブ連合への資金提供をめぐる論争を背景に、第一副会長および理事の職を辞任すると表明したのだ。

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スペイン紙『アス』によると、辞任の表明は火曜日に首都マドリードで開かれたリーグの総会の場で行われた。同紙は、決断の理由として、ラ・リーガが欧州クラブ連合に対して100万ユーロを超える資金を提供したとされる問題を挙げている。

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ヒル・マリン氏は、かつて欧州クラブ協会として知られていた欧州フットボールクラブ協会の理事会メンバーを務めている。

1部と2部のクラブが参加したラ・リーガの総会では、2020年からクレメンテ・ビジャベルデ氏の後任として務めてきた第一副会長の座をヒル・マリン氏が退くことが発表された。

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ここ数年、ヒル・マリン氏はレアル・マドリードとの対立においてハビエル・テバス会長を支える最も重要な人物の一人だった。ただし、一時的に欧州スーパーリーグ構想への支持を表明した時期には他クラブの怒りを買い、関係が緊張したこともあった。

ミゲル・アンヘル・ヒル・マリン氏は2020年3月に正式にラ・リーガの第一副会長に就任した。このポストに伴い、レアル・マドリード、バルセロナ、レアル・ベティス、デポルティーボ・アラベス、セビージャ、ビジャレアル、スポルティング・ヒホン、セルタ・フォルトゥナ、レアル・オビエド、ラス・パルマス、アルメリアで構成される代表委員会のメンバーにも名を連ねていた。

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ラ・リーガによる資金提供疑惑がヒル・マリン氏辞任の直接的な原因とみられる欧州クラブ連合は、比較的新しく設立された組織で、欧州サッカーにおける収益のより公平な分配を求めている。

同組織は、欧州サッカー連盟と、大陸のビッグクラブが加盟する旧欧州クラブ協会との関係によって生じている現在の収益分配の格差が原因で、国内リーグが崩壊し、多くのクラブが競争力を失う可能性があると警鐘を鳴らしている。

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ハビエル・テバス会長は欧州クラブ連合の設立当初から支援を続けており、さまざまなイベントやセミナーに参加してこの方針への支持を表明してきた。

また、欧州サッカー界におけるクラブの代表権拡大を求める取り組みの一環として、ラス・パルマスやオサスナなど他のクラブもこの組織に加わっている。

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異なるクラブ団体への支持をめぐってこうした意見の相違があるものの、ラ・リーガ内部の高位の関係者は『アス』紙に対し、テバス会長とヒル・マリン氏の関係は「極めて良好」だと強調した。ヒル・マリン氏が第一副会長の職を離れること以外に、両者の間に何らかの問題が生じるとは考えていないという。