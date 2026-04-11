圧倒的な強さを誇るバイエルン・ミュンヘンが、ブンデスリーガの記録を粉砕した

バイエルン・ミュンヘンは土曜、降格圏のサンクト・パウリに快勝した。 ハンブルクでの一戦で、ヴィンセント・コンパニー率いるチームは0-5で快勝し、今季通算得点を105ゴールに伸ばした。これにより、バイエルンはブンデスリーガ新記録を達成。残り5試合で2位ドルトムントに12ポイント差をつけている。

試合は9分、ライマーのCKをムシアラがヘディングで叩き込み先制。

チャンピオンズリーグ2ndレグを控えハリー・ケインが休養し、ニコラス・ジャクソンが先発。直後に追加点のチャンスを得たが、難しい角度からのシュートはクロスバーを叩いた。

聖パウルはほとんど存在感を示せず、0-3を免れる場面が何度かあった。例えば、マイケル・オリゼが好機でシュートを外したり、不運なムシアラが至近距離からポストを叩いたりした場面だ。

後半は13分間で3得点を奪った。まずレオン・ゴレツカがファーサイドでボレーを叩き込み、

続く10分にはオリゼが中央へ切り込み左足でファーサイドを射抜いて0－3。

ムシアラの素晴らしいアシストでジャクソンが押し込み0-4。終了間際にはラファエル・ゲレイロも追加点を決め、0-5で完勝した。

さらに、18歳のセネガル人選手バラ・ンディアイも途中出場し、バイエルン1軍デビューを飾った。彼はセネガルのガンビノス・スターズ・アフリカからシーズン終了までレンタル移籍している。