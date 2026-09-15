圧倒的なアヤックスが再び5得点を挙げ、ヴィレムIIを難なく退ける

アヤックスは火曜日、延期分として行われたヴィレムII戦を危なげなく制した。ヨハン・クライフ・アレナではアムステルダムの観衆が主導権を握るサッカーを存分に楽しみ、最終的にスコアは5-1まで伸びた。これで首位PSVとの勝ち点差は3となっている。

ミチェル・サンチェス監督は、やや意外にもアヤックスの先発に6人の変更を加えた。マールテン・パエスがマルク・テア・シュテーゲンに代わってゴールを守り、オーウェン・ワインダル、ティロ・ケーラー、ルーカス・ローザ、ヨルシー・モキオ、カスパー・ドルベリも先発に名を連ねた。ヴィレムIIは前節AZ戦から変更なしで試合に入った。

立ち上がりから試合の構図は明確だった。アヤックスは積極的に攻め込み、ヴィレムIIは自陣深くに引いて守った。その結果、アムステルダム勢には数多くのチャンスが生まれた。ブラントの折り返しを受けたドルベリはシュートを外し、グルフのクロスに合わせたスティーブン・ベルフハイスもあとわずかで決め切れなかった。左ウイングとしてフレッシュな印象を見せていたそのグルフも、その後は見事な加速から自ら決定機を迎えたが仕留められなかった。

ヴィレムIIはカウンターを狙い、トニー・フィルヘナを起点に危険な場面も作ったが、アヤックスはさらに圧力を強めていった。クラースンのシュートはマキシム・ドゥランへにセーブされ、ベルフハイスも速攻を得点につなげることはできなかった。それでも前半終了5分前、ついに均衡が破れる。ドルベリの完璧な落としから、クラースンが1-0を決めた。

ヴィレムIIにとっては痛手となり、その後すぐに失点はさらに増えた。ブラントが再びそのクラスを見せつけ、ペル・ファン・ローンをかわして強烈に突き刺した。こうしてアヤックスは試合をしっかりと掌握し、安心してロッカールームへ引き揚げた。

後半に入るとアヤックスはややペースを落としたものの、スコアはさらに動いた。グルフのアシストから途中出場のツィガンコフがアムステルダム勢3点目を決めると、そのイスラエル人選手も自らゴールを挙げ、試合を締めくくった。4-0となった。

ヴィレムIIは完全に無力だったが、それでも一矢は報いた。チド・オビとウリール・ファン・アールストの好連係から、アレッサンドロ・チラーニが無人のゴールへ押し込み4-1とした。

最後を締めたのはドルベリだった。FWはこぼれ球にいち早く反応し、5-1を決めた。