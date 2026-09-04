土壇場で補強は何人に？ ミラン戦でのヴォルテマーデ弾は3.25倍、フィオレンティーナはベトとゴンサウヴェスを狙う

移籍市場は最終日まで活発な動きを見せ、最終日に加わった多くの新戦力が、金曜夜のジェノア対コモで幕を開けるセリエA第3節でさっそくデビューする可能性がある。ファブレガス率いるチームでは、やはりモイーズ・キーンの加入が際立つ。イタリア代表FWが「フェッラーリス」でいきなりゴールを決めるオッズは、Sisalで2.50、Planetwin365で2.55となっている。





最も大きな注目を集めているのは、間違いなくニック・ヴォルテマーデだ。1年前にニューカッスルから9000万で獲得され、現在はユベントスへレンタル移籍している。ドイツ人FWが、ミランとのビッグマッチで本拠地ファンの前ですぐさま得点する可能性は3.25に設定されている。デビューを目指す他の2人の新戦力、ユベントスのサールとミランのハッチンソンの得点オッズはさらに高く、ともに6倍となっている。

大きく陣容を変えたのはフィオレンティーナも同様で、2節を終えていまだ勝ち点0、得点0となっている。退団が近いキーンの後釜を務めるのはベトで、元ウディネーゼFWがトリノ戦で得点するオッズは2.75。さらに、スポルティング・リスボンから加入したポルトガル人、ゴンサルヴェスはやや上がって3.00となっている。同じ試合では古巣対戦にも注目だ。ロランド・マンドラゴラはフィオレンティーナでの4シーズンを経てトリノに復帰。そのフランキ帰還をゴールで飾るオッズは6.00と見られている。