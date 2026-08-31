インテル・ミラノは、フェデリコ・ディマルコのバルセロナ移籍の可能性に対して扉を閉ざした。クラブ会長ジュゼッペ・マロッタがこのイタリア人サイドバックは売り出さないと明言したことで、アレハンドロ・バルデとの交換を含む提案は、移籍市場閉幕を数時間後に控えて頓挫する恐れが出てきた。

『スポルト』紙によると、バルセロナはここ数日、ジョアン・カンセロの加入にもかかわらず依然としてカタルーニャのクラブにとって懸念材料であり続けている左サイドバックのポジションを再編する試みとして、バルデをインテル・ミラノに送り、その見返りにディマルコの獲得を目指す可能性を探っていた。

しかしマロッタはインテルの立場を明確に示し、ディマルコは「売り出さない。近い将来に彼を放出する意向もない」と断言し、この選手がイタリアのクラブのプロジェクトにおける主要な構成要素の一つであると強調した。

インテル首脳陣からの断固たる姿勢は、交換取引の構想にほぼ終止符を打つものとなる。とりわけディマルコはチームの布陣の中で主軸としての地位を占めており、クラブのユニフォームで237試合に出場し、その間に26ゴールを決め、52アシストを記録している。うち昨シーズンだけで8ゴールと18アシストを挙げている。

インテルの選手への執着は戦術面にとどまらない。イタリアのクラブは2027年6月に満了する契約を延長し、年俸を400万ユーロから500万ユーロへ引き上げようとしており、今後数年にわたるチーム内での安定を強化する試みを進めている。

一方、バルデの将来はバルセロナ内で依然として関心の的となっている。このスペイン人サイドバックはチームに残留したいという意思をクラブに伝え、リーガ・エスパニョーラ第2節のアスレティック・ビルバオ戦でメンバーに復帰したものの、その試合には出場しなかった。

バルセロナは移籍市場の最終盤にあって、特に昨シーズンにバルデが見せたパフォーマンスを踏まえ、左サイドバックのポジションの解決策を探っている。しかしインテルがディマルコの放出を拒否したことで、カタルーニャのクラブ首脳陣に提示されていた最有力の選択肢の一つが閉ざされることになる。